Відповідну постанову ухвалили 320 голосами "за", повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Так, у зверненні до парламентів та урядів демократичних держав світу, олімпійського комітету, міжнародних спортивних федерацій про засудження незаконної дискваліфікації Ольги Харлан Верховна Рада рішуче засудила рішення Міжнародної федерації фехтування про дискваліфікацію української спортсменки та закликала повністю скасувати дискваліфікацію Ольги Харлан та офіційно принести їй вибачення.

Окрім того, в постанові міститься вимога притягнути до відповідальності всіх осіб, причетних до ухвалення рішення про дискваліфікацію Ольги Харлан, а також назавжди дискваліфікувати російську спортсменку Анну Смірнову, яка вимагала потиснути їй руку.

"Ольга Харлан намагалась показати усій міжнародній спортивній спільноті, що участь у міжнародних спортивних заходах представників країни-терориста, країни-агресора, яку очолює міжнародний злочинець Володимир Путін, ордер на арешт якого виданий Міжнародним судом в Гаазі, злочини якого підтримує переважна більшість російських громадян, є аморальною і неприпустимою", - наголосили нардепи.

Дискваліфікація

27 липня на ЧС у Мілані Харлан перемогла Смірнову з рахунком 15:7. Після поєдинку українка відмовилася тиснути суперниці руку. Росіянка, яку допустили до змагань в нейтральному статусі, після поразки влаштувала провокацію. Вона 50 хвилин залишалася на фехтувальній доріжці та наполягала, що за правилами, опонентка повинна потиснути їй руку. Врешті судді зарахували українці перемогу.

В наступному колі Ольга Харлан мала зустрітися з Йоаною Ілієвою, проте не вийшла на поєдинок. Болгарська шаблістка автоматично пройшла до наступного раунду.

В підсумку українку дискваліфікували за порушення регламенту. FIE призупинила рішення, аби Харлан взяла участь у командних змаганнях, де українки фінішували четвертими. Пізніше федерація також скасувала правило про обов'язкове рукостискання.

Ольга Харлан є олімпійською чемпіонкою - 2008 у командних змаганнях та шестиразовою чемпіонкою світу.

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