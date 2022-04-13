Хай роблять "ХНР" десь у Хакасії, а не в Херсоні, - Зеленський

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на звернення Володимира Зеленського.



Президент вважає, що краще зробити "ХНР" десь у себе, у сибірській Хакасії.



"Хай там що, потрібно протистояти окупантам. Складно, знаю. Потрібно боротися. Протестувати. Захищати нашу національну державність. І обов'язково – карати колаборантів. Хай роблять "ХНР" десь у себе, у Хакасії, а не в нашому рідному українському Херсоні. Від сили нашого спротиву в усіх його формах прямо залежить майбутнє України. Майбутнє всіх нас. Кожного нашого міста, кожного нашого села", - йдеться у зверненні президента України Володимира Зеленського.





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