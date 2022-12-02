Про це Олександр Резніков повідомив у Twitter.

"Настав час терористичній державі відчути смак власних ліків, відчути смак того, що вони роблять з мирним населенням. Чудова ініціатива… відключити електро- та водопостачання посольству РФ у Празі", - написав міністр.

За словами міністра, петиція вже набрала понад 10 тисяч голосів.

"Ця ініціатива може стати гарним прикладом для наших держав-партнерів у Європі та в усьому світі", - зазначив Резніков.

Раніше 29 листопада чеська громадська ініціатива "Подарунок для Путіна" опублікувала петицію з пропозицією відключити електроенергію будівлям, які належать посольству Російської Федерації.

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