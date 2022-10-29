"Хай займаються цим у себе вдома": у Росії пропонують закрити гей-клуби
Гей-клуби по всій Росії, ймовірно, закриються, у разі ухвалення закону про заборону пропаганди ЛГБТ
Про це заявила голова комітету з питань сім'ї, жінок та дітей держдуми РФ Ніна Останіна, повідомляють російські телеграм-канали.
"Вже саме існування гей-клубів – пропаганда нетрадиційних сексуальних стосунків. Нехай вони займаються цим у себе вдома у спальні. Ніхто не збирається відловлювати геїв, забороняти їм займатися втіхами, які вони собі дозволяють", - заявила голова комітету держдуми.
- Нагадаємо, у держдуму Росії внесли законопроєкт щодо повної заборони "пропаганди нетрадиційних сексуальних стосунків", її прирівняли до пропаганди війни і розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі
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