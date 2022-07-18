Про це повідомило Радіо Свобода.

Стало відомо, що у держдуму Росії внесли законопроєкт щодо повної заборони "пропаганди нетрадиційних сексуальних стосунків", який поки що поширюється лише на "пропаганду ЛГБТ" серед неповнолітніх.

Новий законопроєкт передбачає заборону будь-якої інформації, котра спрямована на "заперечення сімейних цінностей" і "пропаганду нетрадиційних сексуальних стосунків".

Окрім цього відомо, що поправки передбачають також пряму заборону на видачу кінотеатрам прокатного посвідчення "на будь-які матеріали кінематографії, що допускають пропаганду заперечення сімейних цінностей і нетрадиційних сексуальних стосунків".

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться про те, що "заперечення сім’ї як суспільної цінності, пропаганда так званого способу життя "чайлдфрі" (без дітей) і популяризація нетрадиційних сексуальних стосунків" становлять "небезпеку для розвитку російського суспільства".

"Публічне схвалення і визнання таких відносин небезпечне не тільки для дітей і молоді, ще не здатних критично поставитися до тієї інформації, яка у вільному доступі звалюється на них щодня, а й для всього суспільства, оскільки ставить питання демографії й економічного зростання в майбутньому під певний удар", – коментують автори законопроєкту.

Повідомляється також, що закон про заборону "пропаганди ЛГБТ" серед неповнолітніх у Росії ухвалили у 2013 році. При цьому з 2012 року кількість злочинів проти статевої недоторканності дітей у країні зросла на 79%. Майже половина таких злочинів вчиняється проти дітей віком до 14 років і часто – членами сім’ї.

24 січня у Німеччині 125 представників католицької церкви публічно заявили про приналежність до ЛГБТ-спільноти.

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