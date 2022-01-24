У Німеччині 125 представників католицької церкви публічно заявили про приналежність до ЛГБТ-спільности

Про це повідомляє Deutsche Welle.



Серед тих, хто взяв участь у камінг-ауті, були католицькі священники, референти громад, викладачі та працівники церковної адміністрації.



Учасники акції вимагають від католицької церкви Німеччини припинити використовувати сексуальну орієнтацію і ґендерну ідентичність як привід для звільнення.



Також вони закликають церкву відмовитися від дискредитації статей і сексуальних орієнтацій у церковному вченні.



За словами священника Бернда Мьонкебюшера, поштовх масовому камінг-ауту дала акція 2021 року, коли 185 німецьких акторок та акторів заявили, що вони геї, лесбійки, небінарні люди тощо.



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