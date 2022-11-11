Місто Херсон звільнено з під окупації Росії

Сьогодні, 11 листопада, в центрі міста Херсон було піднято український прапор. В соціальних мережах активно публікуються фото та відео українських військових на вулицях міста. У Генштабі поки не коментують ситуацію, проте наш президент сказав про те, що Херсон звільнено. У міністерстві оборони Росії заявили, що вони встигли вивести свої війська з правого берега Дніпра. Проте, я вважаю, що вони трішки перебільшують на рахунок всіх військ. Адже хочу нагадати, що на правому березі Дніпра у ворога було понад 20 тис. угруповання військ. Тому можна стверджувати, що частина ворога десь знищена, частина розпорошена на правому березі Дніпра, а частина дійсно відійшла на лівий берег Дніпра. З приводу втрат ворога у живій силі та техніці потрібно ще почекати інформації. Загалом можна констатувати, що російська армія продемонструвала "жест доброї волі" як під Києвом, Харковом, Черніговом та на острові Зміїний. Нашому успіху на правому березі Дніпра передував тривалий тиск на противника за допомогою артилерії та наших суходільних підрозділів, які притискали ворога до річки Дніпро. Все це призвело до того, що окупант ухвалив рішення про те, щоб залишити свої позиції, паралельно підриваючи мости, які зʼєднували ці ділянки фронту. Насправді мене дуже здивувала несподівана раціональність ворога.



Карта бойових дій на Херсонщині за період з 9-11 листопада

Публічна військова поразка РФ біля Херсона

Витіснення ворога з правого берега Дніпра є суттєвим та черговим ударом по російському та військовому керівництву. Це публічна військова поразка Росії. Більш резонансна, ніж поразка російської армії в Харківській області з огляду на стратегічне та символічне значення Херсона. Вже зараз Росія може забувати про те, щоб Україну відрізати від Чорного моря. Одеса та Миколаїв тепер будуть почуватись у більшій безпеці.

Велика перемога України на Херсонщині — не остання для нашої країни

Тепер ворог може сконцентруватись на утриманні ділянки фронту на лівому березі Дніпра, де раніше почав готувати лінії оборони. Росіяни будуть намагатись утримати сухопутний коридор до тимчасово окупованого Криму та готуватись до зимової кампанії. Проте це зовсім не означає, що ворог став менш підступним. Росіяни продовжать обстрілювати наші міста та інфраструктуру. Росія може накопичити сили, щоб активізуватись навколо Бахмута та окупованого Донецька, в тому числі користуючись силами, яким вдалось втекти з правого берега Дніпра. Також Росія буде запускати історії про готовність до переговорів. Вже сьогодні з боку російського МЗС було заявлено, що Росія готова до діалогу з Україною без попередніх умов. Проте це лише намагання затягнути час та спроба політичними засобами перешкодити подальшим поразкам на лінії фронту. Переговори потрібні Росії лише для паузи, щоб накопичити сили для подальшої ескалації. Однак думаю, що розмови про переговори є передчасними. Тут мені дуже подобається теза, яка була висвітлена в Інституті вивчення війни. Зокрема, що велика перемога України на Херсонщині - не остання для нашої країни.



Херсонці зустрічають Збройні сили України 11 листопада.

Ситуація в місті Херсон після звільнення. Інформація від херсонського журналіста Володимира Молчанова

За словами херсонського журналіста Володимира Молчанова, зараз херсонці святкують звільнення від російських окупантів в повній темряві. В місті немає електропостачання, а також газопостачання та водопостачання. Журналіст наголосив, що на деокупованих територіях триває гуманітарна катастрофа. Також він розповів, що на правому березі Дніпра Збройні сили України, поки що, не знаходили організованих підрозділів противника. За словами Молчанова, на території Херсонщині можуть ще перебувати російські військові, перевдягнуті в цивільний одяг. Оскільки через масову втечу росіян і технічний брак у звʼязку, деякі окупанти не змогли своєчасно втекти на лівий берег Дніпра.

Понад 1000 херсонців вважають безвісти зниклими

Журналіст також навів статистику людей, які залишались під окупацією. За його словами, до окупації в Херсоні проживало понад 280 тис. людей та 115 тис. громадян в Херсонській громаді. Під час окупації в Херсоні залишалось понад 100 тис. людей. Він також розповів, що найчастіше, щоб евакуюватись з Херсона люди використовували маршрути через окупований Крим, Грузію та Росію. Також, як повідомив Молчанов, понад 1000 херсонців вважаються зниклими безвісти. Журналіст каже, що деякі з цих людей можуть знаходитись в російських тюрмах.

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