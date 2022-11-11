Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

10 листопада українські сили неухильно просувалися в Херсонській області, коли російські війська відходили на лівий берег Дніпра.

Українські військові офіційні особи та геолокаційні кадри з соціальних мереж підтверджують, що за останні 24 години ЗСУ досягли успіхів на північний захід, захід і північний схід від міста Херсон і просунулися до 7 км в деяких районах.

Аналітики кажуть, що росіяни поки що відходять відносно організовано, і українські війська досягають очікуваних успіхів, не розбиваючи російські сили, як це було під час харківського контрнаступу.

Українські удари з серпня успішно зруйнували російські лінії постачання на західному (правому) березі, що змусило російські війська відступити й дозволить звільнити Херсонську область до річки Дніпро найближчими днями або тижні.

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"Виведення російських військ займе певний час, і бої триватимуть по всій Херсонській області, оскільки українські війська просуваються вперед і стикаються з заздалегідь підготовленими російськими оборонними лініями, особливо навколо міста Херсона", - наголошують в Інституті.

ISW не вважає, що бойові дії в Україні зупиняться або зайдуть у глухий кут через зимову погоду, попри припущення Заходу.

"Зимова погода може завдати непропорційної шкоди погано оснащеним російським військам в Україні, але добре забезпечені українські війська навряд чи припинять свій контрнаступ через прихід зими і, можливо, зможуть скористатися перевагами замерзлої місцевості, щоб пересуватися легше, ніж вони могли б в осінні місяці. Якщо війна припиниться цієї зими, це буде пов’язано з матеріально-технічними проблемами та кульмінацією кількох кампаній з обох сторін", - вважають експерти.

Також Україна володіє ініціативою і перебуває в процесі забезпечення великої перемоги в Херсоні.

"Припинення вогню надасть Кремлю паузу, якої він відчайдушно потребує для відновлення російських сил. Велика українська перемога, що триває в Херсонській області, не буде останньою", - додали в Інституті.

9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області. В Міноборони України прокоментували можливий вихід армії РФ з Херсона, зазначивши, що "росіянам вірити не можна".

Своєю чергою радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не бачить ознак того, що росіяни покидають Херсон без бою. Експерти зазначали, що на Херсонщині окупанти вже не мають позицій, де могли б влаштувати пастку ЗСУ.

10 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Півдні звільнено вже 41 населений пункт. А українські сапери очистили вже майже половину з 300 тис. кв. км, замінованих окупантами.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцький зауважив, що в районі Херсона ще залишилось близько 20 тис. окупантів і їм можуть наказати "обороняти" місто. А міністр оборони України Олексій Резніков наголосив на тому, що Росії потрібно щонайменше тиждень, аби покинути Херсон.

Вночі на 11 листопада в ОК "Південь" також розповіли, що ситуація на їхньому напрямку залишається стабільно напруженою, а ЗСУ продовжують просуватись ближче до лівого берега Дніпра.

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