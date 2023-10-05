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Головна Суспільство Херсонська облрада оголосила закупівлю клюшок для хокею на 1,7 млн грн, - депутатка міськради Погомій
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Херсонська облрада оголосила закупівлю клюшок для хокею на 1,7 млн грн, - депутатка міськради Погомій

5 жовтня, 2023 четвер
15:40
Суспільство гроші під час війни

На минулому тижні Херсонська обласна рада об'явила тендер сумою 1 млн 700 тис. грн. на клюшки для хокея

Про це розповіла депутатка Херсонської міської ради Оксана Погомій в етері телеканалу "Еспресо".

"Наш бюджет не допомагає військовим, принймні про міський я точно можу це сказати", - заявила Погомій.

Комітет ВР з питань бюджету сьогодні визначився з редакцією законопроєкту про вилучення "військового" податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), який народні депутати найближчім часом розглядатимуть у другому читанні. У Херсоні спостерігають за рішенням депутатів.

"Сьогодні дивимося, що у ВРУ приймуть депутати стосовно ПДФО. Бо все, що відбувається зараз неправильно. Дуже багато військових звертаються останнім часом і просять кошти. Ми відкриваємо банки, допомагаємо інформаційно, розповсюджеймо в соцмережах. Але це неправильно, залишилось би у нас ПДФО, можна було б давити на владу. Військові просять зробити їм зустріч з владою, щоб подивитися їм в очі. Але ця зустріч нічого не змінить. Треба давати законодавчо, щоб вони виділяли ці гроші", - резюмувала депутатка.

  • Нагадаємо, Мінфін пропонував з 1 жовтня 2023 року перераховувати весь ПДФО військових і силовиків в державний бюджет. Це – відкриття скриньки Пандори та невдала ідея з цілої низки причин. Депутати фракції "ЄС" ініціювали звернення до президента і парламенту з вимогою не допустити вилучення коштів з місцевих бюджетів на користь центральної влади.
  • Органи місцевого самоврядування по всій Україні приймають рішення про звернення до влади щодо збереження "військового" ПДФО у бюджетах громад.
  • 3 жовтня Київська міська рада звернулась до Верховної Ради України з метою недопущення позбавлення можливості територіальних громад населених пунктів здійснювати фінансування Сил безпеки та оборони з місцевих бюджетів.
  • 5 жовтня Комітет ВР з питань бюджету визначився з редакцією законопроєкту №10037 про вилучення "військового" податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), який народні депутати найближчім часом розглядатимуть у другому читанні, - повідомила голова комітету Роксолана Підласа.
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