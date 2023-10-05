Херсонська облрада оголосила закупівлю клюшок для хокею на 1,7 млн грн, - депутатка міськради Погомій

Про це розповіла депутатка Херсонської міської ради Оксана Погомій в етері телеканалу "Еспресо".

"Наш бюджет не допомагає військовим, принймні про міський я точно можу це сказати", - заявила Погомій.

Комітет ВР з питань бюджету сьогодні визначився з редакцією законопроєкту про вилучення "військового" податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), який народні депутати найближчім часом розглядатимуть у другому читанні. У Херсоні спостерігають за рішенням депутатів.

"Сьогодні дивимося, що у ВРУ приймуть депутати стосовно ПДФО. Бо все, що відбувається зараз неправильно. Дуже багато військових звертаються останнім часом і просять кошти. Ми відкриваємо банки, допомагаємо інформаційно, розповсюджеймо в соцмережах. Але це неправильно, залишилось би у нас ПДФО, можна було б давити на владу. Військові просять зробити їм зустріч з владою, щоб подивитися їм в очі. Але ця зустріч нічого не змінить. Треба давати законодавчо, щоб вони виділяли ці гроші", - резюмувала депутатка.