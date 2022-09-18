Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ставлення до місцевих жорстоке, росіяни перелякані та відчувають себе у небезпеці, вони у пастці, їм нікуди діватись. Місцеві бачать, як вони вплав через Дніпро перепливають на лівобережжя. Вода вже прохолодна, а вони тікають без матраців", - зазначила Лугова.

За її словами, окупанти вриваються у домівки місцевих.

"Шукають зброю, питають про партизанів та активістів. Зламують гаражі, забирають автівки, вантажать в автівки награбоване, грабують домівки, продовжують тероризувати місцевих", - додала Лугова.

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