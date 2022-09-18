Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"В окупантів зруйновано плани на відновлення пропускних спроможностей Антонівського залізничного мосту, який вони намагалися полагодити. А також відмінусовано одну одиницю альтернативного флоту – баржу, за допомогою якої окупанти намагалися доправляти озброєння та техніку. Продірявлену "посудину" відправлено за курсом руського воєнного корабля разом із навантаженою військовою технікою та супровідним персоналом", - пишуть у "Півдні".

ЗСУ забезпечують вогневий контроль транспортних шляхів, логістичних центрів, маневрів й передислокації, пунктів базування та управління ворожих підрозділів.

17 серпня російські війська намагались атакувати позиції ЗСУ силами взводу, танків Т-72 та іншої броньованої техніки, проте наша оборона зуміла відбити штурм окупантів.

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