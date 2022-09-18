ЗСУ зіпсували плани окупантів відновити Антонівський залізничний міст
В оперативному командуванні "Південь" відзначили, що українська артилерія зіпсувала плани окупантів відновити Антонівський залізничний міст
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"В окупантів зруйновано плани на відновлення пропускних спроможностей Антонівського залізничного мосту, який вони намагалися полагодити. А також відмінусовано одну одиницю альтернативного флоту – баржу, за допомогою якої окупанти намагалися доправляти озброєння та техніку. Продірявлену "посудину" відправлено за курсом руського воєнного корабля разом із навантаженою військовою технікою та супровідним персоналом", - пишуть у "Півдні".
ЗСУ забезпечують вогневий контроль транспортних шляхів, логістичних центрів, маневрів й передислокації, пунктів базування та управління ворожих підрозділів.
- 17 серпня російські війська намагались атакувати позиції ЗСУ силами взводу, танків Т-72 та іншої броньованої техніки, проте наша оборона зуміла відбити штурм окупантів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.97
Купівля 39.97Продаж 40.83
-
EUR
Купівля 39.67Продаж 40.77
- Актуальне
- Важливе