Херсонці виходять на мітинги проти окупації, місто не здається та чекає на ЗСУ. Проте деякі люди вважають, що влада здала Херсон окупантам, - місцева мешканка

Про це вона розповіла на Еспресо.TV



“В нас вже окупанти почали вивішувати свій прапор на обласну державну адміністрацію та на одну із районних рад. Також окупанти здирають патріотичні білборди по всьому місту. Вчора мешканці Херсону намагались вийти на мирний мітинг, але росіяни розігнали людей. Попри це, ми тримаємось і чекаємо на ЗСУ.”, - розповіла Оксана



Також за словами Оксани, люди в місті починають говорити, що влада здала місто російським окупантам і ніхто не буде звільняти їх



“Люди в місті починають говорити, що влада здала нас російським окупантам і ніхто не буде нас звільняти. Оскільки, наш голова ОВА Геннадій Лагута виїхав з міста ще на початку війни і не робить ніяких заяв. Потрібно, щоб він звернувся до херсонців хоча б зі словами підтримки. Херсонцям важко і зараз вони потребують підтримки, як ніколи”, - додала Оксана

Нагадаємо, 10 квітня мешканці тимчасово окупованого Херсону вийшли за територіальну цілісність і суверенітет України. Мирний мітинг розігнали російські військові