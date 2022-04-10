"Кожен новий мітинг - це великий ризик для кожного учасника, але люди все одно виходять": заступник голови Херсонської обласної ради
10 квітня мешканці тимчасово окупованого Херсону вийшли за територіальну цілісність і суверенітет України. Мирний мітинг розігнали російські військові
Про це написав перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у facebook.
"Загрозу насильства, терору, брехні, гуманітарної катастрофи. Ось що привезли в Херсонську область. Багато людей залякані, багато хто покинув область на свій страх і ризик, дуже багато просто зникли, і встановити те, що з ними сьогодні неможливо. Кожен новий мітинг - це великий ризик для кожного учасника, але люди все одно виходять. Незважаючи ні на що. Херсонщина - це Україна!" - написав він.
За даними Генштабу ЗСУ, у місті Нова Каховка окупанти у місцевих типографій готують агітаційні матеріали (брошури, буклети, плакати, бланки) для проведення так званого референдуму щодо створення "Херсонської народної республіки”.
- Нагадаємо, офіцер у Маріуполі підірвався разом з радіостанцією, щоб вона не дісталася ворогу.
- 10 квітня на Харківщині українські військові вперше застосували британський ПЗРК "Старстрік" і знищили з нього російський безпілотник "Орлан-10".
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