Старший офіцер у Маріуполі підірвався разом з радіостанцією, щоб вона не дісталася ворогу, – Арестович
Один з прикордонників підірвав себе, будучи в оточенні ворогів, разом з радіостанцією, щоб та не дісталася окупантам
Про це розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу.
"За попередньою інформацією, сьогодні в Маріуполі один зі старших офіцерів прикордонних військ, отримавши поранення. перебуваючи в оточенні ворогів, підірвав себе разом із радіостанцією, щоб вона не дісталася ворогу", – сказав Арестович.
Останніми словами українського офіцера стали "Слава Україні".
- Нагадаємо, у Маріуполі триває зачистка мирних жителів, окупанти фотографуються із тілами людей хизуючись "перемогою".
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- Міський голова Вадим Бойченко вважає, що Російська Федерація чинить на українській землі геноцид і якщо хтось колись уявляв пекло, то воно сьогодні є і це місто Маріуполь.
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