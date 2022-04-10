Старший офіцер у Маріуполі підірвався разом з радіостанцією, щоб вона не дісталася ворогу, – Арестович

Про це розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу.

"За попередньою інформацією, сьогодні в Маріуполі один зі старших офіцерів прикордонних військ, отримавши поранення. перебуваючи в оточенні ворогів, підірвав себе разом із радіостанцією, щоб вона не дісталася ворогу", – сказав Арестович.



Останніми словами українського офіцера стали "Слава Україні".

Нагадаємо, у Маріуполі триває зачистка мирних жителів, окупанти фотографуються із тілами людей хизуючись "перемогою".

9 квітня у боях за Маріуполь загинув ветеран війни на Донбасі Рафаель Агаєв, який воював у складі підрозділу морської піхоти.

Підрозділ російських спецпризначенців, що має досвід бойових дій в Сирії, у повному складі відмовився брати участь у подальших спробах штурму Маріуполя.

Міський голова Вадим Бойченко вважає, що Російська Федерація чинить на українській землі геноцид і якщо хтось колись уявляв пекло, то воно сьогодні є і це місто Маріуполь.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb