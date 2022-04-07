Якщо ви колись уявляли пекло, то воно сьогодні є і це місто Маріуполь, - мер Бойченко

Мер Маріуполя розповів про це у програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на Еспресо.TV.



"У Маріуполі ситуація була, є і залишається складною. Місто блоковано російсько-фашистськими військами, які тримають Маріуполь в облозі вже багато діб поспіль. Рашисти зруйнували всю критично важливу інфраструктуру: ми без світла, ми без води, ми без звʼязку, ми майже без їжі й без води. Якщо ви колись уявляли пекло, то воно сьогодні є і це місто Маріуполь", - зазначив Бойченко.



Міський голова наголосив, що наші хлопці - Збройні сили України, Національна гвардія, полк "Азов", морська піхота - тримають місто. Маріуполь був, є і буде українським.



"Ми благаємо сьогодні весь цивілізований світ, наших міжнародних партнерів, щоб ми обʼєднали зусилля для деблокади міста. Необхідно зробити все можливе, щоб евакуювати мирне населення Маріуполя, яке вже багато днів поспіль чекає на евакуацію. Російські війська не пускають жодного вантажу та жодного автобуса до нашого міста. Дуже складно і дуже сумно, що сьогодні в центрі Європи маємо таку біду, яку зробила Російська Федерація на нашій українській землі. Рашисти вже зруйнували майже всю житлову інфраструктуру - 90% з 2 600 будинків пошкоджено або зруйновано. Близько 40% наших будівель уже не підлягають відновленню. Ми вважаємо, що це геноцид, який чинить Російська Федерація на нашій, українській землі та в місті Маріуполі", - зауважив Вадим Бойченко.

Нагадаємо, російські терористичні війська скинули декілька надпотужних бомб та знищили один з корпусів міської лікарні №1 Маріуполя, де заживо згоріло майже 50 людей.

У містах, які повністю або частково захоплені російською армією, розпочинається примусова мобілізація у збройні сили агресора.

За даними Генштабу ЗСУ, окупанти надалі блокують Харків і обстрілюють Попасну, а також продовжують готувати наступ з метою захоплення Луганської та Донецької областей.