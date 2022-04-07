Окупанти зосереджують основні зусилля на підготовці наступу на сході України та продовжує вчиняти насильницькі дії щодо мирних жителів, – Генштаб
Окупанти надалі блокують Харків і обстрілюють Попасну, а також продовжують готувати наступ з метою захоплення Луганської та Донецької областей
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у "Фейсбук".
"Основні зусилля окупанти зосереджують на підготовці до наступальної операції на сході України, метою якої є встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей", – йдеться у повідомленні.
Слобожанський, Донецький, Південнобузький та Таврійський напрямки залишаються найактивнішими.
На Слобожанському напрямку загарбники блокують Харків та обстрілюють його з артилерії.
Артилерія також обстрілює і Попасну на Луганщині. У такий спосіб окупанти хочуть відновити наступ на Ружібне, Нижнє і Новобахмутівку. Крім того, російські війська безуспішно намагалися прорвати оборону підрозділів наших військ в районі Новотошківського.
На Південнобузькому напрямку ворог обороняє зайняті раніше рубежі, пробує відновити боєздатність своїх підрозділів. Продовжує жорсткі фільтраційні заходи на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області.
"Частина виведених російських підрозділів розміщується у наметових містечках на території низки областей російської федерації, що межують з Україною. Військовослужбовці відмовляються брати участь у подальших бойових діях на території України. Морально-психологічний стан зазначеного особового складу низький та має тенденцію до погіршення", – повідомляє Генштаб.
"Командування збройних сил російської федерації продовжує пошуки можливостей розв’язання проблемного питання поповнення людськими ресурсами своїх підрозділів", – йдеться у повідомленні.
Російські військові комісаріати активізували роботу зі звільненими зі служби після 2012 року військовозобов’язаними. Зокрема, з тими, що мають військово-облікові спеціальності водія, механіка-водія, розвідника, а також молодших командирів. Офіційно їх скликають на збори на три місяці.
"Також, на території так званої придністровсько-молдавської республіки проводиться відповідна агітаційна робота з населенням, що має російське громадянство", – зазначає Генштаб.
Окупанти продовжують проводити насильницькі дії стосовно цивільного населення на тимчасово зайнятих територіях. Зокрема, примусово вивозять маріупольців на тимчасово окуповані території Донецької області.
Нагадаємо, Росія готує нові провокації в Бєлгороді та продовжує звинувачувати в усьому Україну.
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