Окупанти зосереджують основні зусилля на підготовці наступу на сході України та продовжує вчиняти насильницькі дії щодо мирних жителів, – Генштаб

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у "Фейсбук".



"Основні зусилля окупанти зосереджують на підготовці до наступальної операції на сході України, метою якої є встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей", – йдеться у повідомленні.



Слобожанський, Донецький, Південнобузький та Таврійський напрямки залишаються найактивнішими.



На Слобожанському напрямку загарбники блокують Харків та обстрілюють його з артилерії.



Артилерія також обстрілює і Попасну на Луганщині. У такий спосіб окупанти хочуть відновити наступ на Ружібне, Нижнє і Новобахмутівку. Крім того, російські війська безуспішно намагалися прорвати оборону підрозділів наших військ в районі Новотошківського.



На Південнобузькому напрямку ворог обороняє зайняті раніше рубежі, пробує відновити боєздатність своїх підрозділів. Продовжує жорсткі фільтраційні заходи на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області.



"Частина виведених російських підрозділів розміщується у наметових містечках на території низки областей російської федерації, що межують з Україною. Військовослужбовці відмовляються брати участь у подальших бойових діях на території України. Морально-психологічний стан зазначеного особового складу низький та має тенденцію до погіршення", – повідомляє Генштаб.



"Командування збройних сил російської федерації продовжує пошуки можливостей розв’язання проблемного питання поповнення людськими ресурсами своїх підрозділів", – йдеться у повідомленні.



Російські військові комісаріати активізували роботу зі звільненими зі служби після 2012 року військовозобов’язаними. Зокрема, з тими, що мають військово-облікові спеціальності водія, механіка-водія, розвідника, а також молодших командирів. Офіційно їх скликають на збори на три місяці.



"Також, на території так званої придністровсько-молдавської республіки проводиться відповідна агітаційна робота з населенням, що має російське громадянство", – зазначає Генштаб.

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