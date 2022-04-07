Росія готується здійснити у Бєлгороді нові провокації, – Центр протидії дезінформації

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.



"ЦПД при РНБО України підтверджує, що РФ готує нові провокації в Бєлгороді та продовжує звинувачувати в усьому Україну", – йдеться в повідомленні.



Згідно з даними, 6 квітня мер Бєлгорода А.Іванов повідомив про евакуацію всіх шкіл міста та області. За його словами, вранці на електронну пошту місцевого центру освіти нібито надійшло повідомлення про мінування всіх навчальних закладів.



Генеральний штаб Збройних сил України 4 квітня повідомляв, що окремі підрозділи збройних сил Росії зі складу повітряно-десантних військ перекидаються до Бєлгорода. 1 квітня була створена історія з підривом нафтобази, яку спростувала група журналістів-розслідувачів Conflict Intelligence Team, довівши, що запуск крилатої ракети відбувся з території Росії.



5 квітня з'явилася інформація, що місцеві почали труїти голубів, боячись їх як "заражених засланців з України". ЦПД нагадує, що поширюваний роспропагандою фейк про біолабораторії в Україні раніше спростував у інтерв'ю російським засобам масової інформації президент України Володимир Зеленський.

Російське міністерство оборони також знову спекулює вигадками про "хімічну атаку" з боку України. Цього разу розповідають про "плани" українських спецслужб провести хімічну атаку в Первомайському на Харківщині.

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