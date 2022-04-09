У боях за Маріуполь загинув співзасновник Pizza Veterano Рафаель Агаєв

Про це повідомив співзасновник мережі піцерій Pizza Veterano, ветеран російсько-української війни Леонід Остальцев.

"Рафаель Агаєв загинув в Маріуполі, виконуючи бойові завданні з оборони міста, в складі свого підрозділу Морської піхоти України", – написав Леонід Остальцев і додав, що що саме Агаєв колись давно навчив його готувати піцу.

Також він згадав про те, як виника Pizza Veterano.

"Ти пішов на війну у 2014 році, бо ти красавчик і по іншому не міг. Коли ти повернувся – ми разом пішли згадати, чи не забули ми як готувати піцу, після повернення з фронту і дуже здивувалися, коли «не забули». Ти був поруч, коли відкривалася перша Pizza Veterano. Ти допомагав, підтримував, наставляв, вчив, злив, любив… Ти був. Був ах*єнним. Але р@сня тебе вбила. Не просто російські солдати, а саме р@сня. Вся ця недокраїна із всім своїм «недонаселенням». Мені шкода, Раф. Дуже. Співчуття рідним і всім тим, хто тебе знав. Люблю тебе і ми обов’язково зустрінемось", - написав Леонід Остальцев.

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