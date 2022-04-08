Під Маріуполем окупанти закатували українського письменника і журналіста Євгена Баля

Про це повідомляють на сторінці НСЖУ.



Відомо, що 78-річного Баля 18 березня російські військові схопили в нього вдома – в приморському Мелекіному під Маріуполем. Приводом для затримання начебто стали "компрометуючі" фото разом із українськими військовими.



"Окупанти перевернули догори дном будинок, а самого господаря забрали "на підвал". За три дні його, жорстоко побитого, відпустили", - розповіла перша секретарка НСЖУ Ліна Кущ.



2 квітня Баль пішов із життя. Його смерть стала наслідком катувань.



"Капітан 1 рангу у відставці, моряк-підводник Євген Баль останніми роками писав і видавав книги, спогади, із початку війни на Донбасі в 2014 році активно включився в допомогу військовим та мирним мешканцям. Він зустрічався із морськими піхотинцями, із бійцями полку "Азов", із морськими прикордонниками – з багатьма військовими підрозділами, які обороняли Маріуполь та Україну", – додають у НСЖУ.

Українська розвідка повідомила, що підрозділ російських спецпризначенців, що має досвід бойових дій в Сирії, у повному складі відмовився брати участь у подальших спробах штурму Маріуполя.