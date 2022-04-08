Під Маріуполем окупанти закатували українського письменника і журналіста Євгена Баля
Від рук російських окупантів загинув журналіст, письменник, волонтер, член Національної спілки журналістів України та Національної спілки письменників України Євген Баль
Про це повідомляють на сторінці НСЖУ.
Відомо, що 78-річного Баля 18 березня російські військові схопили в нього вдома – в приморському Мелекіному під Маріуполем. Приводом для затримання начебто стали "компрометуючі" фото разом із українськими військовими.
"Окупанти перевернули догори дном будинок, а самого господаря забрали "на підвал". За три дні його, жорстоко побитого, відпустили", - розповіла перша секретарка НСЖУ Ліна Кущ.
2 квітня Баль пішов із життя. Його смерть стала наслідком катувань.
"Капітан 1 рангу у відставці, моряк-підводник Євген Баль останніми роками писав і видавав книги, спогади, із початку війни на Донбасі в 2014 році активно включився в допомогу військовим та мирним мешканцям. Він зустрічався із морськими піхотинцями, із бійцями полку "Азов", із морськими прикордонниками – з багатьма військовими підрозділами, які обороняли Маріуполь та Україну", – додають у НСЖУ.
- Українська розвідка повідомила, що підрозділ російських спецпризначенців, що має досвід бойових дій в Сирії, у повному складі відмовився брати участь у подальших спробах штурму Маріуполя.
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