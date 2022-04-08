Підрозділ російських спецпризначенців з досвідом бойових дій у Сирії відмовився штурмувати Маріуполь, – українська розвідка
Підрозділ російських спецпризначенців, що має досвід бойових дій в Сирії, у повному складі відмовився брати участь у подальших спробах штурму Маріуполя
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.
Відомо, що у боях проти ЗСУ з 2 по 4 квітня цей підрозділ втратив близько 30 військовослужбовців.Надалі спецпризначенці вирішили не випробовувати долю.
Розвідка зазначає, що останні дані щодо відбору на військову службу в РФ свідчать про низький рівень зацікавленості росіян у службі за контрактом.
"Згідно зі звітом про результати рекрутингу в місті Єкатеринбург, навіть на розмову щодо можливості підписання контракту погодилось менш як 1% громадян, що перебувають в запасі. З 397 кандидатів тільки 2 дали згоду на співбесіду. Відмовились – 52, не вийшли на зв'язок – 203, робота щодо 140 кандидатів ведеться", – додають у повідомленні.
Крім цього, вкрай низький моральний стан вже мобілізованих. Зокрема, 7 березня з Новоайдарської поліклініки в напрямку Луганська було відправлено два автобуси ПАЗ із пораненими військовослужбовцями РФ. Більшість з них мають поранення ніг. Лікарі вважають, що ймовірна причина цих поранень – самокаліцтво з метою уникнення повернення в зону бойових дій.
- Британська розвідка зазначає, що Російська Федерація після передислокації військ на Півночі України планує залучити їх до нових боїв на Донбасі.
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