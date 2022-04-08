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Головна війна з Росією РФ планує залучити до нових боїв на Донбасі виведені з Півночі України сили, - британська розвідка

РФ планує залучити до нових боїв на Донбасі виведені з Півночі України сили, - британська розвідка

8 квітня, 2022 п'ятниця
09:57
війна з Росією російські окупанти

Російська Федерація після передислокації військ на Півночі України планує залучити їх до нових боїв на Донбасі

Про це повідомляє розвідка міністерства оборони Великої Британії.

Зокрема Міноборони Британії повідомляє, що РФ повністю вивела свої війська із північної території України до Білорусі та Росії. Як мінімум частину збройних сил окупанти перекидають на схід для боїв на Донбасі. 

У британській розвідці також зазначають, що будь-яка масова передислокація з півночі може забрати у ворога щонайменше тиждень. Крім того, до початку подальшого наступу на східні території збройним силам РФ потрібне буде значне поповнення. 

Також за інформацією розвідки, росіяни просунули свої війська далі на південь від стратегічно важливого Ізюму, що тимчасово перебуває під контролем путінських військ.

 

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Новини
Росія
британська розвідка
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