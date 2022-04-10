"Є! Знищили!": ЗСУ вперше вразили ціль з британського ПЗРК "Старстрік"

Про це заявило командування ДШВ ЗСУ.



"На Харківщині підрозділ протиповітряної оборони 95-та окрема десантно-штурмова бригада Збройних Сил України з ПЗРК британського виробництва “Starstreak” успішно знищив черговий російський БПЛА “Орлан-10”", - ідеться в повідомленні.







Командування Десантно-штурмових військ зауважило, що це вже другий знищений "Орлан-10" окупантів, а перший збили 9 квітня.





Нагадаємо, на Луганщині українські військові знешкодили російський безпілотник "Орлан-10".

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