На Луганщині українські військові знешкодили російський безпілотник "Орлан-10"
Підрозділи 24-ї ОМБр імені короля Данила знешкодили російський "Орлан-10" над Луганщиною
Про це в телеграм повідомляє пресслужба Міноборони.
"Черговий "Орлан-10" Російської Федерації посадили фахівці радіоелектронної боротьби на Луганщині. Окупанти постійно використовують такі безпілотні літальні апарати для ведення розвідки та коректування вогню артилерії по позиціях українських захисників", - йдеться в повідомленні.
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