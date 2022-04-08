На Луганщині українські військові знешкодили російський безпілотник "Орлан-10"

Про це в телеграм повідомляє пресслужба Міноборони.

"Черговий "Орлан-10" Російської Федерації посадили фахівці радіоелектронної боротьби на Луганщині. Окупанти постійно використовують такі безпілотні літальні апарати для ведення розвідки та коректування вогню артилерії по позиціях українських захисників", - йдеться в повідомленні.















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