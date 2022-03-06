"Хіба ви не бачите, як обстрілюють міста?": предстоятель ПЦУ закликав очільників Московського патріархату в Україні вимагати від РФ зупинити варварські обстріли

Заяву опублікували на сайті ПЦУ.

Епіфаній зазначив, що протягом російського нападу на Україну об’єктами обстрілів стали також і храми.



"Під загрозою атаки опинилася навіть найбільша духовна святиня – собор Софії Київської. Звідусіль надходять повідомлення про обстріли храмів, навіть тих, де знайшли прихисток біженці. Як Предстоятель я звертаюся до російських вбивць – не збільшуйте міру свого злочину знищенням святинь, особливо коли ви лицемірно виправдовуєте себе "захистом Церкви", - сказав очільник ПЦУ.

Митрополит звернувся до міжнародної спільноти та релігійних лідерів.



"Піднесіть свій голос у спротиві черговому злочину Росії. Словом і ділами зробіть все можливе, щоби обстріли та бомбардування зупинилися", - заявив він.



Епіфіаній також звернувся до очільників Московського патріархату в Україні.



"Хіба ви не бачите, як обстрілюють міста на півночі, сході, півдні України, як від вибухів гинуть серед інших і ті, хто вважає вас своїми пастирями? Голосно вимагайте від Росії, від Московського патріарха зупинити варварські обстріли! Не ховайтеся за загальними побажаннями миру, але говоріть правду, як заповідав Господь", - сказав очільник ПЦУ.



Він також закликав світ закрити небо над Україною.

"Путін і так вважає, що воює на нашій землі "з Америкою і НАТО". Російський диктатор вже воює з вами, він вже напав на вас. Тому захищаючи Україну, наших людей, дітей, наші будинки й храми, ви захищаєте самих себе", - підсумував Епіфаній.