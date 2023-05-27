"Хімічна зброя з коптерів": ГУР попереджає про підготовку росіянами нової провокації
З метою зриву контрнаступальних дій Сил безпеки і оборони України російські окупанти 27 травня 2023 року почали реалізовувати провокацію із застосуванням хімічної зброї на тимчасово окупованих територіях Запорізької області
Про це повідомили в telegram-каналі ГУР МО України.
"Реальними жертвами ворожої провокації стануть солдати російської окупаційної армії. Сліди ураження хімічною зброєю на їхніх тілах держава-агресор планує використати як фейковий доказ для звинувачення України", - йдеться у дописі.
Окрім цього, наголошується, що Сили безпеки та оборони України під час бойових дій з російськими військами використовують лише конвенційні засоби, а чергові постановки московських спецслужб не здатні вплинути на подальший перебіг подій на фронті.
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Також в оприлюдненому відео з перехопленою розмовою окупантів зазначалося, що "можливий викид хімічної зброї з коптера".
"Працює бл*дська пташечка.Скинули дві х*йні, можливо з хімічними елементами", - додав інший рашист.
- Російські військові протягом останніх тижнів зміцнювали оборонні позиції на окупованій Запорізькій атомній електростанції в очікуванні контрнаступу ЗСУ.
- 19 травня війська РФ завдали ударів з артилерії по місцевості біля Енергодару, де проживає більшість працівників ЗАЕС.
- 26 травня повідомлялося, що російські окупанти найближчим часом готують "ядерні провокації" на Запорізькій атомній електростанції.
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