Про це повідомили в telegram-каналі ГУР МО України.

"Реальними жертвами ворожої провокації стануть солдати російської окупаційної армії. Сліди ураження хімічною зброєю на їхніх тілах держава-агресор планує використати як фейковий доказ для звинувачення України", - йдеться у дописі.

Окрім цього, наголошується, що Сили безпеки та оборони України під час бойових дій з російськими військами використовують лише конвенційні засоби, а чергові постановки московських спецслужб не здатні вплинути на подальший перебіг подій на фронті.

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Також в оприлюдненому відео з перехопленою розмовою окупантів зазначалося, що "можливий викид хімічної зброї з коптера".

"Працює бл*дська пташечка.Скинули дві х*йні, можливо з хімічними елементами", - додав інший рашист.