Хімічний та радіаційний фон після ракетного удару по нафтобазі на Рівненщині у нормі, – голова ОВА

Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.



Віталій Коваль зазначив, що ворожа ракета 28 березня влучила в нафтобазу на Рівненщині. Через це виникла пожежа. На місце ракетного удару відразу ж приїхали рятувальники. При цьому були залучені 52 рятувальники і 16 одиниць техніки, а також 2 пожежних потяги з водою.



"Хімічний і радіаційний фон – в нормі. Вже відпрацювали лабораторії ДСНС та Рівненського лабораторного центру. Здоров'ю жителів нічого не загрожує", – додав голова ОВА.



Нагадаємо, 28 березня окупанти знову завдали ракетного удару по нафтобазі на Рівненщині. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb