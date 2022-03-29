Хімічний та радіаційний фон після ракетного удару по нафтобазі на Рівненщині у нормі, – голова ОВА
У понеділок, 28 березня, російські військові знову завдали ракетного удару по нафтобазі у Рівненській області. Хімічний та радіаційний фон у нормі, людям нічого не загрожує
Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.
Віталій Коваль зазначив, що ворожа ракета 28 березня влучила в нафтобазу на Рівненщині. Через це виникла пожежа. На місце ракетного удару відразу ж приїхали рятувальники. При цьому були залучені 52 рятувальники і 16 одиниць техніки, а також 2 пожежних потяги з водою.
"Хімічний і радіаційний фон – в нормі. Вже відпрацювали лабораторії ДСНС та Рівненського лабораторного центру. Здоров'ю жителів нічого не загрожує", – додав голова ОВА.
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