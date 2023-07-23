Про це із посиланням на опитаних екологів повідомляє проєкт "Крим.Реалії".

"Внаслідок вибуху на "Кримському титані" найбільше постраждає екосистема та люди, які живуть у безпосередній близькості від підприємства", - вважає експерт Кримськотатарського ресурсного центру, професор кафедри екології Національного університету "Києво-Могилянська академія" Євген Хлобистов.

Разом з тим, багато залежатиме від рози вітрів на момент вибуху.

Якщо тоді у місці розташування підприємства вітер буде північним або північно-східним, у зоні поразки опиниться Крим і, можливо, Краснодарський край, зазначають екологи. Якщо вітер буде з півдня, під загрозою опиниться Херсонщина та частково Миколаївщина. За південно-західного вітру отруйна хмара дістанеться Донбасу та Запорізької області.

Теракт на "Титані" може спровокувати викиди та скидання небезпечних хімічних речовин, кажуть експерти.

Один із них - хлор. Його використовують у виробництві діоксиду титану.

"У разі вибуху буде такий жовто-зелений характерний дим. Він утворює з атмосферною парою складну отруйну речовину. Там справді є резервуари з хлором на "Кримському титані" і він використовується для хлорування сировини", - каже президентка Асоціації професіоналів довкілля "PAEW" Людмила Циганок.

Інша небезпека зосереджена у відстійниках заводу. Під час вибуху може статися скидання сульфатної (сірчаної) кислоти. Щось отруїть ґрунт, щось підніметься у небо у хмарі, - кажуть фахівці.

"Підніметься від обладнання. Якщо воно завантажене і якщо там відбуваються хімічні процеси, і знову ж таки, що і де вони (російську окупанти - ред.) будуть підривати? Викиди можливі із хімічного обладнання. І скиди, і викиди можливі, якщо підірвуть із цих кислотних відстійників", - додає промисловий еколог Ганна Амбросова.

Окрім того, за інформацією ГУР, наразі на "Кримському титані" розташовано близько 200 тонн аміаку. Це ще одна небезпечна речовина на підприємстві.

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"Сам аміак він удвічі легший за повітря, легко піднімається в хмару і дуже швидко розноситься. Для людини шкідливо, що це отруєння у перші моменти. Це і подразнення шкіри і свербіж у легшому випадку. Можуть бути опіки. Можуть бути уражені клітини, некроз тканини може розвиватися", - розповідає еколог Людмила Циганок.

"Кожен з нас знає, мабуть, як пахне нашатирний спирт, ось приблизно такий і буде запах. Якщо люди його почують, то повинні закрити усі вікна та двері та 2-3 години. Можна навіть більше намагатися не виходити з квартир. І залишатись у приміщенні, пити більше води", - радить населенню прилеглих до заводу територій професор Хлобистов.

Якщо ж вибух застане людину на вулиці, потрібно визначити, де знаходиться утворена вибухом хмара й рухатися у протилежному напрямку, в пошуках укриття.

"Треба намагатися не потрапити у цю хмару, у цей викид, або якнайшвидше з неї вийти. Тобто треба відстежити, куди вона рухається, у жодному разі не бігти ій назустріч. А якщо ви вже потрапили в цю хмару, потрібно рухатися впоперек її шляху розповсюдження. Вийти якнайшвидше з цієї хмари. Та й захистити органи дихання. Хустка, одяг, що завгодно, якщо є можливість, найкраще зволожити все-таки і кілька шарів зробити, і дихати через це", - пояснює Ганна Амбросова.

"Якщо людина вже потрапила до приміщення і в разі розуміння, що сталося хімічне забруднення атмосфери, потрібно пройти у ванну кімнату, включити душ на дрібне розпилення, режим у душі такий є. Вода поглинає аміак та повітря, тому це дещо зменшить забруднення та органів дихання та допоможе здоров'ю. Звісно, не треба включати вентиляцію", - радить Людмила Циганок.

Далі потрібно позбутися одягу, який був на вас, і чекати інструкції місцевої влади та ДСНС.