Хлор, сірчана кислота, аміак. Екологи пояснили, що буде якщо росіяни підірвуть замінований ними "Кримський титан"
Вибух замінованого окупантами хімічного заводу "Кримський титан" передусім почують та відчують жителі прилеглих нього Красноперекопська та Армянська. Чи постраждають інші місцевості, залежатиме від характеру викидів та напрямку вітру
Про це із посиланням на опитаних екологів повідомляє проєкт "Крим.Реалії".
"Внаслідок вибуху на "Кримському титані" найбільше постраждає екосистема та люди, які живуть у безпосередній близькості від підприємства", - вважає експерт Кримськотатарського ресурсного центру, професор кафедри екології Національного університету "Києво-Могилянська академія" Євген Хлобистов.
Разом з тим, багато залежатиме від рози вітрів на момент вибуху.
Якщо тоді у місці розташування підприємства вітер буде північним або північно-східним, у зоні поразки опиниться Крим і, можливо, Краснодарський край, зазначають екологи. Якщо вітер буде з півдня, під загрозою опиниться Херсонщина та частково Миколаївщина. За південно-західного вітру отруйна хмара дістанеться Донбасу та Запорізької області.
Теракт на "Титані" може спровокувати викиди та скидання небезпечних хімічних речовин, кажуть експерти.
Один із них - хлор. Його використовують у виробництві діоксиду титану.
"У разі вибуху буде такий жовто-зелений характерний дим. Він утворює з атмосферною парою складну отруйну речовину. Там справді є резервуари з хлором на "Кримському титані" і він використовується для хлорування сировини", - каже президентка Асоціації професіоналів довкілля "PAEW" Людмила Циганок.
Інша небезпека зосереджена у відстійниках заводу. Під час вибуху може статися скидання сульфатної (сірчаної) кислоти. Щось отруїть ґрунт, щось підніметься у небо у хмарі, - кажуть фахівці.
"Підніметься від обладнання. Якщо воно завантажене і якщо там відбуваються хімічні процеси, і знову ж таки, що і де вони (російську окупанти - ред.) будуть підривати? Викиди можливі із хімічного обладнання. І скиди, і викиди можливі, якщо підірвуть із цих кислотних відстійників", - додає промисловий еколог Ганна Амбросова.
Окрім того, за інформацією ГУР, наразі на "Кримському титані" розташовано близько 200 тонн аміаку. Це ще одна небезпечна речовина на підприємстві.
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"Сам аміак він удвічі легший за повітря, легко піднімається в хмару і дуже швидко розноситься. Для людини шкідливо, що це отруєння у перші моменти. Це і подразнення шкіри і свербіж у легшому випадку. Можуть бути опіки. Можуть бути уражені клітини, некроз тканини може розвиватися", - розповідає еколог Людмила Циганок.
"Кожен з нас знає, мабуть, як пахне нашатирний спирт, ось приблизно такий і буде запах. Якщо люди його почують, то повинні закрити усі вікна та двері та 2-3 години. Можна навіть більше намагатися не виходити з квартир. І залишатись у приміщенні, пити більше води", - радить населенню прилеглих до заводу територій професор Хлобистов.
Якщо ж вибух застане людину на вулиці, потрібно визначити, де знаходиться утворена вибухом хмара й рухатися у протилежному напрямку, в пошуках укриття.
"Треба намагатися не потрапити у цю хмару, у цей викид, або якнайшвидше з неї вийти. Тобто треба відстежити, куди вона рухається, у жодному разі не бігти ій назустріч. А якщо ви вже потрапили в цю хмару, потрібно рухатися впоперек її шляху розповсюдження. Вийти якнайшвидше з цієї хмари. Та й захистити органи дихання. Хустка, одяг, що завгодно, якщо є можливість, найкраще зволожити все-таки і кілька шарів зробити, і дихати через це", - пояснює Ганна Амбросова.
"Якщо людина вже потрапила до приміщення і в разі розуміння, що сталося хімічне забруднення атмосфери, потрібно пройти у ванну кімнату, включити душ на дрібне розпилення, режим у душі такий є. Вода поглинає аміак та повітря, тому це дещо зменшить забруднення та органів дихання та допоможе здоров'ю. Звісно, не треба включати вентиляцію", - радить Людмила Циганок.
Далі потрібно позбутися одягу, який був на вас, і чекати інструкції місцевої влади та ДСНС.
- 2 червня 2023 року про мінування росіянами "Кримського титану" із посиланням на дані від партизан заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
- 12 червня інформацію про мінування підприємства підтвердили у ГУР.
- 21 червня речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк розповіла, що у разі підриву окупантами "Кримського титану" передусім постраждають самі російські військові, але також може зачепити сусідні Молдову, Румунію та Туреччину.
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