Про це на брифінгу сказала речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

За її словами, частина місцевих жителів, побоюючись аварії на хімічному заводі, залишає тимчасово окупований Крим. Однак організованої евакуації наразі немає.

"Ми не спостерігаємо організованої евакуації, але є випадки групових виїздів людей, і вони очевидні в сенсі власної безпеки і турботи про власну безпеку. Тобто на власний розсуд багато хто з місцевого населення, навчені досвідом, зокрема 2018 року, коли були хімічні викиди з цього підприємства, люди намагаються максимально віддалитися від цієї зони небезпеки", – сказала Гуменюк.

Вона наголосила, що Сили оборони моніторять ситуацію навколо "Кримського титану". Україна сподівається на підтримку міжнародної спільноти, яка може переконати РФ відмовитись від планів улаштувати техногенну катастрофу.

"Цілком імовірно, це буде ще одна ланка в ланцюзі техногенних шантажів, які ворог використовує. Тому сподіваємось на все ж таки міжнародну спільноту, яка зможе переконати і вплинути на військово-політичне керівництво країни і розуміння, в тому числі, що найпершими і найбільшими ураженими будуть саме власні підрозділи країни-окупантки, тому що вони знаходяться найближче", - сказала Гуменюк.

"Якщо порівняти шантаж і приведення в дію техногенної катастрофи, пов’язаної з Каховською ГЕС, то це була більш локальна така ситуація, але те, що пов’язане з заводом "Титан", уже матиме міждержавний характер. Тому що, за оцінками фахівців, зона ураження може дістатися й інших країн, зокрема Туреччини, Румунії, Молдови, і це має непокоїти керівництво і цих країн, і посилити міжнародний тиск", - додала вона.