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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Росіяни можуть перетворити завод "Кримський титан" на хімічну бомбу, - головний редактор видання BlackSeaNews Клименко
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Росіяни можуть перетворити завод "Кримський титан" на хімічну бомбу, - головний редактор видання BlackSeaNews Клименко

8 червня, 2023 четвер
20:29
Війна з Росією Завод Титан

Андрій Клименко, керівник проєкту в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень, головний редактор видання BlackSeaNews, зазначив, що на заводі залишається виробництво добрива, яке при певних умовах вибухає

Про це він розповів в етері Еспресо.

Керівник проєкту в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень дав коментар щодо ситуації навколо заводу "Кримський титан", який розташований на півночі Криму біля міста Армянськ.

"На сьогодні з заводу окупанти вивозять цінне обладнання. Також вивозять все те, що стосується виробництва двоокису титану. Залишається тільки виробництво азотних добрив, тобто амофосу. Зазначу, що амофос при деяких умовах вибухає. Відповідно, можна припустити, що росіяни готують з заводу "Кримський Титан" таку хімічну бомбу", - зауважив головний редактор видання BlackSeaNews.

Андрій Клименко зазначив, що завод розташований на самому вході до Кримського півострову.

"До того ж є ще одна дуже небезпечна річ – у вигляді величезного озера там є відстійник отруйних відходів, які накопичувалися багато-багато років. Я впевнений, що нашим фахівцям з надзвичайних ситуацій треба прораховувати те, що росіяни можуть там підірвати таку хімічну бомбу. І звичайно, що окупанти, як і у Херсоні, для своєї аудиторії покладуть відповідальність на українські війська. Є дуже висока ймовірність, що так воно і буде", - сказав Клименко.

Україна
Росія
Крим
російська армія
окуповані території
окупанти
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