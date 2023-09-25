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Хмарно на заході й півночі, сонячно на решті території: прогноз погоди на 26 вересня від Наталки Діденко

25 вересня, 2023 понедiлок
14:20
Суспільство

Україна поділена на два кліматичні пояси: у західних та північних регіонах хмарно, без опадів, а у центральних, південних та східних - ясно і сухо

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Знову сонце, тепло та антициклон. В Україні триватиме суха, сонячна погода, проте уночі та вранці вже виникають осінні тумани.

Антициклон охопить завтра й найближчими днями всю територію країни - без дощів.

Фото: Наталка Діденко

На заході та півночі буде хмарно

У західних та північних регіонах очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише на Закарпатті може бути сонячно, а на Львівщині - тумани.

Мінімальна температура повітря +15°C, а максимальна +24 °C.

Вітер північно-східний 1-3 метрів за секунду.

На решті територій очікується ясна погода

У центральних, південних та східних областях буде сонячно.

Температура повітря очікується високою, +24...+29 °C і навіть у нічні години буде не холодно, +12...+17 °C. Вітер північно-східний 3-8 м/с

За таких синоптичних умов зростає суттєво пожежна небезпека.

Столиця не відрізнятиметься погодою від регіону

У Києві сухо, сонячно та тепло. Температура повітря удень підніметься до +27 °C.

Вологість повітря: 56%, атмосферний тиск: 756 міліметрів ртутного стовпа.

Вітер буде північно-східним 1 м/с.

Перші дощі у столиці можуть бути аж 3 жовтня, а зниження температури повітря, без істотних опадів, припадає орієнтовно на 1 жовтня.

  • У суботу, 23 вересня, у столиці встановлено новий температурний рекорд для цього дня за всю історію метеоспостережень.  
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