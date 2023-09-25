Хмарно на заході й півночі, сонячно на решті території: прогноз погоди на 26 вересня від Наталки Діденко
Україна поділена на два кліматичні пояси: у західних та північних регіонах хмарно, без опадів, а у центральних, південних та східних - ясно і сухо
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Знову сонце, тепло та антициклон. В Україні триватиме суха, сонячна погода, проте уночі та вранці вже виникають осінні тумани.
Антициклон охопить завтра й найближчими днями всю територію країни - без дощів.
Фото: Наталка Діденко
На заході та півночі буде хмарно
У західних та північних регіонах очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише на Закарпатті може бути сонячно, а на Львівщині - тумани.
Мінімальна температура повітря +15°C, а максимальна +24 °C.
Вітер північно-східний 1-3 метрів за секунду.
На решті територій очікується ясна погода
У центральних, південних та східних областях буде сонячно.
Температура повітря очікується високою, +24...+29 °C і навіть у нічні години буде не холодно, +12...+17 °C. Вітер північно-східний 3-8 м/с
За таких синоптичних умов зростає суттєво пожежна небезпека.
Столиця не відрізнятиметься погодою від регіону
У Києві сухо, сонячно та тепло. Температура повітря удень підніметься до +27 °C.
Вологість повітря: 56%, атмосферний тиск: 756 міліметрів ртутного стовпа.
Вітер буде північно-східним 1 м/с.
Перші дощі у столиці можуть бути аж 3 жовтня, а зниження температури повітря, без істотних опадів, припадає орієнтовно на 1 жовтня.
- У суботу, 23 вересня, у столиці встановлено новий температурний рекорд для цього дня за всю історію метеоспостережень.
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