Хмельницька інфекційна лікарня на 99% заповнена хворими на COVID-19

Про це повідомляє Суспільне.Поділля.

Як зазначається, всього у лікарні для хворих на коронавірусну інфекцію розгорнуто 200 ліжок.

"Ліжка для хворих з COVID-19 у Хмельницькій інфекційній лікарні заповнені на 99%", - заявила директор закладу Оксана Піддубна.

Вона також зазначила, що медзаклад призупинив прийом хворих, аби збільшити кількість місць.

"Також напередодні у нас була непроста ситуація з киснем. На заводі, який нам його постачає, сталася поломка. Але нам вдалося вирішити цю ситуацію. Наразі всі пацієнти, які потребують, отримують кисень", - додала Піддубна.



Нагадаємо, з 18 жовтня в "червону" зону карантину, окрім Херсонщини, перейшли ще чотири області України. Шість областей залишаються в "жовтій" зоні карантину.

Міські лікарні Херсона, які приймають хворих на коронавірус, заповнені майже на 100%.

У лікарнях Харкова заповнені всі 719 ліжко-місць з потоковим киснем, які призначені для пацієнтів з коронавірусом.

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