Хочу, щоб ми всі відчули, скільки світлих людей забирає воєнний час, - Зеленський

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Ми щодня втрачаємо людей, про яких будемо завжди згадувати і шкодувати, що не повернеш. Українців, патріотів, людей професійних і просто вірних – собі і державі. Не повернеш... Я хотів би, щоб ми всі сьогодні це відчули. Відчули, скільки життів, скільки світлих людей забирає воєнний час. Я хотів би, щоб ми всі сьогодні вшанували їхню пам’ять… Світла пам’ять усім, чиї життя забрала війна! Світла пам’ять усім, хто віддав своє життя за Україну! Робимо все, щоб вигнати цю війну з нашої землі", - сказав президент України Володимир Зеленський.

Сьогодні, 21 січня, у Національному центрі "Український дім" відбулося прощання з керівництвом і співробітниками МВС, які загинули при виконанні службових обов’язків.

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