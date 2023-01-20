Про це інформує пресслужба МВС.

У суботу об 11:00 в Українському домі у Києві відбудеться церемонія прощання із загиблим в Броварах керівництвом Міністерства внутрішніх справ.

Крім того, попрощаються й з іншими співробітниками міністерства, які загинули при виконанні службових обов’язків.

Нагадуємо, що 18 січня поблизу дитячого садочка у Броварах упав гвинтокрил, після трагедії ідентифікували 14 загиблих. У результаті авіакатастрофи загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС України Юрій Лубкович, заступник керівника Патронатної служби МВС України Тетяна Шутяк, начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайло Павлушко, старший оперуповноважений в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Андрій Маринченко та провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький.

Також повідомили, що прощання з особовим складом Спеціального авіаційного загону - з загиблими командиром повітряного судна - інструктором авіаційної ескадрильї спецпризначення Олександром Василенком, пілотом авіаційної ескадрильї спецпризначення Костянтином Коваленком і бортовим механіком авіаційної ескадрильї спецпризначення прапорщика Іваном Касьяновим відбудеться 21 січня о 13 годині у місті Ніжин, вертолітний майданчик №4 аеродрому.

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Станом на 19 січня у лікарнях залишаються 16 людей, зокрема шестеро дітей, які постраждали внаслідок падіння вертольота в Броварах 18 січня. Станом на 19 січня у лікарнях залишаються 16 людей, зокрема шестеро дітей, які постраждали внаслідок падіння вертольота в Броварах 18 січня.

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