Холера знову повертається, - голова ВООЗ

Про це пише видання Forbes з посиланням на заяву голови ВООЗ Тедроса Аданома Гебреїсуса.

"Спалахи стають дедалі смертоноснішими - середній рівень смертності цього року втричі перевищує цей показник за останні 5 років", - сказав він.

З його слів, від початку 2022 року 27 країн повідомили про спалахи холери. Так, у Сирії заявили про 10 тисяч підозрілих випадків, крім того, заяви надходили від Гаїті, яка вже була на порозі оголошення вільної від холери.

Відомо, що холеру спричиняє вживання їжі чи води, заражених холерними бактеріями. Як правило, бактерії надходять разом з фекаліями зараженої людини й швидко поширюються в районах з поганими санітарними умовами або недостатнім очищенням стічних вод.

Якщо вчасно не розпочати лікування захворювання, то за кілька годин холера може вбити людину.

10 червня британська розвідка повідомила, що тимчасово окупованому російськими військами Маріуполі існує ризик великого спалаху холери, поодинокі випадки реєструють з травня

11 червня в Центрі протидії дезінформації спростували фейки про ймовірність поширення холери в Україні, спосіб зараження та лікування. Пізніше у МОЗ повідомили, що в Україні не зафіксували випадків зараження на холеру, але важко отримати інформацію з тимчасово окупованих територій.

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