Хомути, зашморги та молитва на стіні: на звільненій Харківщині знайшли ще одну катівню
Правоохоронці виявили чергову катівню окупантів у Харківській області, у місті Вовчанськ
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
За даними відомства, на території одного з підприємств росіяни влаштували в’язницю та катівню для місцевих мешканців, які не підтримували окупантів та відмовлялися з ними співпрацювати.
Як розповідають свідки, в одній камері приблизно на 12 квадратних метрів військові РФ утримували від 20 до 40 людей.
У поліції повідомили, що у приміщенні виявлено інструменти для катувань, зашморги, хомути тощо. У цьому місці окупанти нещадно били незаконно ув’язнених, катували електричним струмом, виривали нігті та ламали пальці. На стінах катівні із нелюдськими умовами утримання зафіксовано дати перебування людей. Більше того – хтось із в’язнів викарбував в одній із камер молитву.
Поліцейські працюють із місцевим населенням, яке перебувало в окупації, та встановлюють потерпілих, яких окупанти незаконно утримували в приміщенні катівні-в’язниці.
- Раніше в Харківській області вже були знайдені катівні окупантів - у Козачій Лопані та Балаклії.
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