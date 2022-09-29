Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

За даними відомства, на території одного з підприємств росіяни влаштували в’язницю та катівню для місцевих мешканців, які не підтримували окупантів та відмовлялися з ними співпрацювати.

Як розповідають свідки, в одній камері приблизно на 12 квадратних метрів військові РФ утримували від 20 до 40 людей.

У поліції повідомили, що у приміщенні виявлено інструменти для катувань, зашморги, хомути тощо. У цьому місці окупанти нещадно били незаконно ув’язнених, катували електричним струмом, виривали нігті та ламали пальці. На стінах катівні із нелюдськими умовами утримання зафіксовано дати перебування людей. Більше того – хтось із в’язнів викарбував в одній із камер молитву.

Поліцейські працюють із місцевим населенням, яке перебувало в окупації, та встановлюють потерпілих, яких окупанти незаконно утримували в приміщенні катівні-в’язниці.

Раніше в Харківській області вже були знайдені катівні окупантів - у Козачій Лопані та Балаклії.

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