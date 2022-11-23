Стосовно “хороших” росіян і різного ставлення до путінського режиму і російського народу…

Я з усією відповідальністю заявляю: хто поведеться на цей, вибачте, “розводняк” – той буде останнім дурнем, а якщо це станеться з українськими посадовцями, чи політиками (навіть після всього, що відбулося), – то можете вважати його чи її неадекватними реаліям і некомпетентними.

Засвідчую, що, особисто витратив багато років свого професійного життя на спробу уникнути базового конфлікту з різними російськими режимами й, відповідно – російсько-української війни. Робив це і на високих владних посадах, і як дипломат, аналітик, громадський діяч. Особисто спілкувався з багатьма реально впливовими представниками їхньої керівної верхівки (включно з нинішніми очільниками).

Хто поведеться на цей, вибачте, “розводняк” , – той буде останнім дурнем, а якщо це станеться з українськими посадовцями, чи політиками (навіть після всього, що відбулося), – то можете вважати його чи її неадекватними реаліям і некомпетентними

Помилково вважав (щоправда, тільки десь до кінця минулого століття), що шляхом розумних компромісів можливо владнати з ними суперечки.

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В реаліях – це все тільки давало можливість відтягнути широкомасштабну війну і зіткнення на виживання. Наше протистояння з російським режимом і російським населенням – екзистенціальне: або виживимо ми як єдиний народ і сильна європейська країна, або вони як територія між Європою та Азією, на який проживатиме войовниче населення з розмитими орієнтирами за відсутності спільних консолідаційних людських цінностей.

Якщо почуєте росіянина, який закликає не переносити на нього наслідки злочинних дій путінського режиму – не ведіться: в кожного з них було безліч шансів протягом десятків років зробити свої кроки

Якщо почуєте росіянина, який закликає не переносити на нього наслідки злочинних дій путінського режиму – не ведіться: в кожного з них було безліч шансів протягом десятків років зробити свої кроки. І на початку 2000-х це не потребувало якоїсь відваги чи навіть сміливості. Вони ТАК захотіли САМІ. Це їх витвір і їх СПІЛЬНА відповідальність.

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Якщо почуєте американців, європейців, що треба путінський режим посунути, а до влади привести демократичних "хороших русскіх", – наберіться терпіння і поясніть партнерам їх глибоку помилку.

Якщо почуєте українців, які закликають до того ж, – знайте: вони ЗРАДНИКИ й потенційні “запрошувачі” агресії та війни на наші землі. Женіть їх з їхньою поміркованою, "мудрою" нейтральною позицією брудною мітлою.

Джерело

Про автора. Валерій Чалий, дипломат

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