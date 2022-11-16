Росліберали - "друзі свого минулого" і конторські сексоти
Один з них грає Берію в іронічній виставі й з цього приводу збуджений
Стежу іноді за рослібералами. Один грає Лаврентія Берію в іронічній виставі й дуже з цього приводу вже не перший тиждень збуджений (нарешті побував у шкурі несамовитого наркома, а можна було й безславно померти без цього важливого досвіду), другий переконаний, що Україна відповідальна за вбитого молотом вагнерівця, третя вважає, що вкрадений єнот – свідчення героїзму, любові до живої природи й "всьо нє так адназначна, Гітлєр нє єл мяса і любіл дєтєй".
Читайте також: Брудна бомба уповільненої дії
Як там казав Вахтанг Кебуладзе: "Російські ліберали – вороги нашого майбутнього"? Мені здається, що всі вони насамперед "друзі свого минулого" і конторські сексоти – як не всі, то через одного.
Читайте також: У тому, що російські солдати влаштували геноцид у Бучі, може, винен Голлівуд, який провокує насильство?
Про автора. Андрій Бондар, письменник.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.98
Купівля 39.98Продаж 40.64
-
EUR
Купівля 40.25Продаж 41.39
- Актуальне
- Важливе