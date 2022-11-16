Стежу іноді за рослібералами. Один грає Лаврентія Берію в іронічній виставі й дуже з цього приводу вже не перший тиждень збуджений (нарешті побував у шкурі несамовитого наркома, а можна було й безславно померти без цього важливого досвіду), другий переконаний, що Україна відповідальна за вбитого молотом вагнерівця, третя вважає, що вкрадений єнот – свідчення героїзму, любові до живої природи й "всьо нє так адназначна, Гітлєр нє єл мяса і любіл дєтєй".

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Як там казав Вахтанг Кебуладзе: "Російські ліберали – вороги нашого майбутнього"? Мені здається, що всі вони насамперед "друзі свого минулого" і конторські сексоти – як не всі, то через одного.

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Про автора. Андрій Бондар, письменник.

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