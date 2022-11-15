Російські ліберали: "У нападі Росії на Україну винен тільки Захід, який розбестив Путіна, купуючи у Росії нафту й газ.

У тому, що перебіжчику рознесли голову кувалдою винні українці, які не змогли його захистити".

І ці люди ще сміялися над "глубінним" російським народом, якому у ліфтах "сцить" Обама?

Цікаво, хто винен у тому, що Петро і Баширов їздять світом і вбивають людей? Туристичні компанії? Чи лоукостери? Точно такі ж скупі капіталісти. Грета Тунберг не дасть збрехати.

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А в тому, що російські солдати влаштували геноцид у Бучі, може, винен Голлівуд, який провокує насильство? Це очевидно єврейська змова в Голлівуді, ще Гітлер про нього казав.

Цікаво, хто винен у тому, що Петро і Баширов їздять світом і вбивають людей? Туристичні компанії? Чи лоукостери? Точно такі ж скупі капіталісти. Грета Тунберг не дасть збрехати

А хто винен у тому, що Медведєв бореться зі Сатаною? Невже можна звинувачувати Джека Деніелса? Чортів англо-сакс.

І, може, Навальний винен, що сидить у тюрмі? Чи там все-таки Путін? Але точно не росіяни, які роблять Путіна легітимним диктатором. Тільки Путін. Але тільки у цьому. У всьому решта винен Захід, капіталісти та українці. Та й Навальний сидить тому, що Захід розбестив Путіна, а українці його не відбили.

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Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

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