У тому, що російські солдати влаштували геноцид у Бучі, може, винен Голлівуд, який провокує насильство?
Відповідь російським лібералам
Російські ліберали: "У нападі Росії на Україну винен тільки Захід, який розбестив Путіна, купуючи у Росії нафту й газ.
У тому, що перебіжчику рознесли голову кувалдою винні українці, які не змогли його захистити".
І ці люди ще сміялися над "глубінним" російським народом, якому у ліфтах "сцить" Обама?
Цікаво, хто винен у тому, що Петро і Баширов їздять світом і вбивають людей? Туристичні компанії? Чи лоукостери? Точно такі ж скупі капіталісти. Грета Тунберг не дасть збрехати.
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А в тому, що російські солдати влаштували геноцид у Бучі, може, винен Голлівуд, який провокує насильство? Це очевидно єврейська змова в Голлівуді, ще Гітлер про нього казав.
Цікаво, хто винен у тому, що Петро і Баширов їздять світом і вбивають людей? Туристичні компанії? Чи лоукостери? Точно такі ж скупі капіталісти. Грета Тунберг не дасть збрехати
А хто винен у тому, що Медведєв бореться зі Сатаною? Невже можна звинувачувати Джека Деніелса? Чортів англо-сакс.
І, може, Навальний винен, що сидить у тюрмі? Чи там все-таки Путін? Але точно не росіяни, які роблять Путіна легітимним диктатором. Тільки Путін. Але тільки у цьому. У всьому решта винен Захід, капіталісти та українці. Та й Навальний сидить тому, що Захід розбестив Путіна, а українці його не відбили.
Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.
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