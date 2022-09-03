Про це Медведєв написав у telegram.

За його словами, розмови про неминучість загибелі всі імперій не мають підґрунтя, коли мова йде про ядерну державу.

"Все це брудні мрії англосаксонських перевертнів, які засинають з таємною думкою про розвал нашої держави. Думають про те, як би пошматувати нас на шматки, порвати на дрібні частини. Але такі спроби справді вкрай небезпечні. Їх не можна недооцінювати. Ці мрійники навмисне ігнорують просту аксіому: насильницький розпад ядерної держави – завжди шахова гра зі смертю, в якій з точністю до ходу відомо, коли буде шах та мат. Судний день людства", - написав Медведєв.

17 липня Дмитро Медведєв пригрозив Україні судним днем за спробу деокупувати Крим.

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