English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Брудна бомба уповільненої дії
OPINION

Брудна бомба уповільненої дії

Євген Дикий
29 жовтня, 2022 субота
12:08
Погляд Євген Дикий

Невзоров має бути позбавленим нашого незаконно отриманого громадянства та виданий правосуддю Литовської Республіки, згідно із давно виданим нею міжнародним ордером

Ну, що, мої котики та зайчики, може, пригадуєте як я запитував, якого милого наше громадянство роздають кому заманеться, зокрема військовому злочинцеві, якого союзна нам Литва розшукує за співучасть у вбивствах литовців у 1991-му?

І от вдячний новий співгромадянин Невзоров ощасливив нас своєю мудрістю, дав суперцінну пораду, як нам ні багато ні мало врятувати нашу ядерну енергетику:

"Имея не менее 14 тысяч военнопленных, Украина демонстрирует загадочную щепетильность.

Для того, чтобы прекратить удары по энергообъектам и "водокачкам" достаточно всего лишь разместить на них группы попавших в плен путинских солдат.

Никакой новации в этом нет. Нарушения Женевской конвенции - тоже нет, энергообъекты это социальные, а не военные структуры, не склады, не базы и не батареи. Такие размещения делала Англия во Второй Мировой войне. Сегодня же возможна и 24 часовая трансляция через интернет, где на всеобщее обозрение будет выставлена сытая и уютная жизнь военнопленных. Если к ним все же прилетят их родные путинские ракеты - это добавит в трансляции и пикантности и драматизма."

Але головне — це пропозиція із країни-жертви нічим не виправданої агресії добровільно перетворитись на країну - воєнного злочинця, яка нехтує міжнародним гуманітарним правом, країну-терориста, яка бере заручників та використовує живий щит

В цій пораді прекрасне все: і взята зі стелі цифра полонених (у рази більша за реальність), і наперед хибне припущення, що наявність заручників зі своїх полонених змусить російських генералів бодай на хвилину замислитись, перш ніж віддати наказ на ураження цілі.

Читайте також: Невзоров, Овсяннікова і всі інші повинні тримати свій антипутінський фронт в Росії, а не повчати тут чогось нас, — політолог Бобиренко

Але головне — це пропозиція із країни-жертви нічим не виправданої агресії добровільно перетворитись на країну - воєнного злочинця, яка нехтує міжнародним гуманітарним правом, країну-терориста, яка бере заручників та використовує живий щит.

Кращого подарунка Кремлю та всім тим, хто весь час намагається довести, що "винні обидві сторони конфлікту" вигадати просто нереально. Реакція світу буде такою, що нам буде вже абсолютно байдуже до долі всіх наших АЕС разом взятих — буде не до них.

Вихований Імперією Зла воєнний злочинець завжди лишається воєнним злочинцем за своєю суттю — навіть якщо за певних обставин змінив сторону, якій прислужує

Кожний з нас може сам міркувати, чи вся ця історія з "нашим Невзоровим" є спецоперацією ФСБ по "внєдрєнію" до довірливих українців особливо досвідченого та матьорого агента під прикриттям, чи ж все направду простіше, і вихований Імперією Зла воєнний злочинець завжди лишається воєнним злочинцем за своєю суттю — навіть якщо за певних обставин змінив сторону, якій прислужує.

Але яка б версія не була ближчою до істини, практичні наслідки мають бути однаковими: товаріщь Невзоров має бути позбавленим нашого незаконно отриманого громадянства та виданий правосуддю Литовської Республіки згідно з давно виданим нею міжнародним ордером.

І мають бути зроблені відповідні гігієнічні висновки щодо всього цього потоку "хорошеруцкіх", які заполонили нашу країну та є брудними бомбами уповільненої дії, бруд з яких рано чи пізно виривається назовні та покриває нас тим самим оспіваним Кисельовим "радіоактивним попелом".

Джерело

Про автора. Євген Дикий, науковець, військовий.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.

Новини
Україна
Росія
полонені
ядерна небезпека
Читайте також:
Валерій Чалий
28 жовтня, 2022 п'ятниця
Край війні може моментально покласти коаліція країн зі США на чолі, - Чалий
мобілізація кримчан
29 жовтня, 2022 субота
В ISW пояснили, чому Путін оголосив про завершення мобілізації у РФ
білорусь солдати лукашенко
28 жовтня, 2022 п'ятниця
Схоже, що росіяни готують сценарій залучення білоруської армії як головної ударної сили, - військовий експерт Киричевський
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.13
    Купівля 39.13
    Продаж 39.96
  • EUR
    Купівля 38.35
    Продаж 39.36
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
29 жовтня
22:03
OPINION
Олег Манчура
Україна закриє Росії не лише Чорне море, Київ закриє Москві очі
21:47
Італія
Італійська партія "Ліга" веде маніпуляційну кампанію стосовно війни в Україні, - ЦПД
21:15
Оновлено
Михайло Мудрик, УПЛ, Шахтар
УПЛ: "Шахтар" зіграв унічию з "Олександрією", розклад 10-го туру чемпіонату України з футболу
21:07
трагедія в Ямпільському зоопарку
Зʼїли кенгуру, з'їли бізона: трагедія в Ямпільському зоопарку або як росіяни знущались з тварин під час окупації
20:57
російські окупанти
На Луганщині в окупантів значні проблеми з грішми, - Генштаб
20:33
Нова Каховка
У Новій Каховці росіяни примусово виселяють місцевих, які живуть поруч з узбережжям Дніпра
20:32
Іран
Голова Революційної гвардії Ірану попередив, що субота є "останнім днем" протестів
20:24
Ракетний удар, Миколаїв
З початку доби Росія завдала 5 ракетних та 7 авіаударів по території України
20:09
В Україні створено дагестанський добровольчий батальйон
20:02
ЗСУ
Українська ППО збила російську ракету та два безпілотники "Орлан-10"
20:01
OPINION
Ігор Гулик
Путін. Таки довічне
20:00
Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль
Під час святкування Гелловіну в Сеулі постраждало 50 людей
19:24
російські окупанти
Окупанти вивозять з Херсона аптечні запаси та відстороняють медиків від роботи
19:06
Ексклюзив
Китай
Скільки б зараз Китай не говорив ласкавих слів у бік Росії, для нього її більше немає, - дипломат Харченко
19:04
Геннадій Труханов
Зеленський доручив МВС і СБУ перевірити дії та висловлювання Труханова
18:59
глава Офісу президента Андрій Єрмак
"Агонія злочинців": Офіс президента відреагував на вихід РФ із "зернової угоди"
18:57
Предстоятель УГКЦ Святослав
Глава УГКЦ Святослав: "Хочеш наблизити перемогу — вимкни зайве освітлення"
18:26
Нідерланди_ прапор
ГРУ РФ через мережу підставних компаній у Нідерландах закуповує військові технології, - ЗМІ
18:21
на фото: солдат
У Севастополі пошкоджено три російські кораблі-носії "Калібрів", - військовий журналіст Цаплієнко
18:20
Ексклюзив
Путін та Сі Цзіньпін
Між Росією та Китаєм у Центральній Азії зростає напруга, - дипломат Метью Брайза
18:15
Ексклюзив
Михайло Мішустін
Путін може прибрати Мішустіна як потенційного конкурента, - Фейгін
18:13
у Франції виходить збірка українських письменників про регіони України
"Hommage à l’Ukraine": у Франції виходить збірка українських письменників про регіони України
18:08
Ексклюзив
ЗСУ
Україна буде боротися за незалежність і звільнятиме свою територію за будь-якої погоди, - експерт з питань безпеки Варченко
18:02
OPINION
Андрій Павлишин
Треба просто перестати маніпулювати
17:52
Росія призупиняє участь у "зерновій угоді"
17:24
Японія
Японія створить об'єднане військове командування у зв'язку з посиленням напруженості між Китаєм і Тайванем, - Reuters
17:10
Ексклюзив
курс долара
Поки що немає підстав для зростання долара і серйозних змін офіційного курсу на сьогодні не очікується, - економіст Пендзин
17:00
Ексклюзив
китай
Ослаблення Москви і навіть легка поразка в Україні – вигідні Китаю, - Фейгін
16:58
Словенія передала Україні 28 танків М-55S
Словенія передала Україні 28 танків М-55S
16:56
Норвегія
У Норвегії "бразильський професор" виявився російським шпигуном: що відомо
16:49
Ексклюзив
Shahed-136
Навіть якщо Іран віддасть усі свої Shahed, РФ не зможе найближчим часом отримати понад 1 тис. дронів, - командир підрозділу безпілотників ЗСУ
16:43
На столичному Майдані попрощалися з командиром морпіхів Максимом Токаревим
На столичному Майдані попрощалися з командиром морпіхів Максимом Токаревим
16:25
Оновлено
Росія звинуватила Британію в підриві обох гілок "Північного потоку"
16:07
OPINION
Андрій Бондар
Штаймаєр заговорив словами посла Мельника
16:05
Ексклюзив
Володимир Путін та Сі Цзіньпін
Китай має зиск з РФ, а Путін не задоволений рівнем підтримки Пекіну, - китаєзнавець Коваль
15:58
Обмін військовополоненими
Україна звільнила з російського полону ще 52 людей
15:57
Прикордонники виявили двох колаборантів з телефонами повними компромату 
Мали при собі рублі й записи розмов із "деенерівцями": прикордоники затримали колаборантів, які їхали до Києва
15:54
Ексклюзив
Білорусь солдати
Якщо в Білорусі зараз дадуть наказ про наступ, то потрібно 1,5 - 2 місяці, щоб зібрати сили, - військовий оглядач Попович
15:54
Bushmaster
Австралія передасть ЗСУ 30 бронемашин і приєднається до навчання українських солдатів
15:34
Укренерго
Сьогодні після 17:00 в Україні знову можуть відключати електроенергію
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV