Ну, що, мої котики та зайчики, може, пригадуєте як я запитував, якого милого наше громадянство роздають кому заманеться, зокрема військовому злочинцеві, якого союзна нам Литва розшукує за співучасть у вбивствах литовців у 1991-му?

І от вдячний новий співгромадянин Невзоров ощасливив нас своєю мудрістю, дав суперцінну пораду, як нам ні багато ні мало врятувати нашу ядерну енергетику:

"Имея не менее 14 тысяч военнопленных, Украина демонстрирует загадочную щепетильность.

Для того, чтобы прекратить удары по энергообъектам и "водокачкам" достаточно всего лишь разместить на них группы попавших в плен путинских солдат.

Никакой новации в этом нет. Нарушения Женевской конвенции - тоже нет, энергообъекты это социальные, а не военные структуры, не склады, не базы и не батареи. Такие размещения делала Англия во Второй Мировой войне. Сегодня же возможна и 24 часовая трансляция через интернет, где на всеобщее обозрение будет выставлена сытая и уютная жизнь военнопленных. Если к ним все же прилетят их родные путинские ракеты - это добавит в трансляции и пикантности и драматизма."

Але головне — це пропозиція із країни-жертви нічим не виправданої агресії добровільно перетворитись на країну - воєнного злочинця, яка нехтує міжнародним гуманітарним правом, країну-терориста, яка бере заручників та використовує живий щит

В цій пораді прекрасне все: і взята зі стелі цифра полонених (у рази більша за реальність), і наперед хибне припущення, що наявність заручників зі своїх полонених змусить російських генералів бодай на хвилину замислитись, перш ніж віддати наказ на ураження цілі.

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Але головне — це пропозиція із країни-жертви нічим не виправданої агресії добровільно перетворитись на країну - воєнного злочинця, яка нехтує міжнародним гуманітарним правом, країну-терориста, яка бере заручників та використовує живий щит.

Кращого подарунка Кремлю та всім тим, хто весь час намагається довести, що "винні обидві сторони конфлікту" вигадати просто нереально. Реакція світу буде такою, що нам буде вже абсолютно байдуже до долі всіх наших АЕС разом взятих — буде не до них.

Вихований Імперією Зла воєнний злочинець завжди лишається воєнним злочинцем за своєю суттю — навіть якщо за певних обставин змінив сторону, якій прислужує

Кожний з нас може сам міркувати, чи вся ця історія з "нашим Невзоровим" є спецоперацією ФСБ по "внєдрєнію" до довірливих українців особливо досвідченого та матьорого агента під прикриттям, чи ж все направду простіше, і вихований Імперією Зла воєнний злочинець завжди лишається воєнним злочинцем за своєю суттю — навіть якщо за певних обставин змінив сторону, якій прислужує.

Але яка б версія не була ближчою до істини, практичні наслідки мають бути однаковими: товаріщь Невзоров має бути позбавленим нашого незаконно отриманого громадянства та виданий правосуддю Литовської Республіки згідно з давно виданим нею міжнародним ордером.

І мають бути зроблені відповідні гігієнічні висновки щодо всього цього потоку "хорошеруцкіх", які заполонили нашу країну та є брудними бомбами уповільненої дії, бруд з яких рано чи пізно виривається назовні та покриває нас тим самим оспіваним Кисельовим "радіоактивним попелом".