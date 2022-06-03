"Указ дійсно підписаний, коментувати не можемо": ДМС про надання Невзорову громадянства України
Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо надання українського громадянства російському журналісту Олександру Невзорову та його дружині Лідії
Про це Укрінформу повідомили у Державній міграційній службі України.
"Цей указ дійсно підписаний. Більше нічого коментувати не можемо", - сказали у ДМС,
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- 23 березня слідчий комітет Росії порушив проти журналіста Олександра Невзорова справу за статтею про "розповсюдження фейків" про збройні сили РФ.
- 4 травня Невзорова оголосили в розшук.
- 6 травня Московський суд заочно заарештував журналіста Незворова у справі про нібито фейк щодо російських військових.
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