Про це Укрінформу повідомили у Державній міграційній службі України.

"Цей указ дійсно підписаний. Більше нічого коментувати не можемо", - сказали у ДМС,

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