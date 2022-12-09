Хорватія - Бразилія: де та коли дивитись чвертьфінал ЧС-2022

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У чвертьфіналі ЧС-2022 зустрінуться Бразилія - Хорватія, Нідерланди - Аргентина, Марокко - Португалія та Англія - Франція. Матчі відбудуться 9 та 10 грудня.

На шляху до чвертьфіналу Хорватія пройшла Японію в 1/8 фіналу, а у групі F випередила Бельгію і Канаду, проте поступилась Марокко.

Бразилія перемогла Південну Корею в 1/8 фіналу, а у групі G випередила Швейцарію, Камерун і Сербію.

ЧС-2022

Чвертьфінал

9 грудня

Хорватія - Бразилія

Аль-Райян, стадіон "Едьюкейшн Сіті"

Початок о 17:00

Трансляція - Megogo, "Суспільне Спорт" та місцеві телеканали "Суспільного"

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