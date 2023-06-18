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Хорватія - Іспанія: де та коли дивитись фінал Ліги націй

18 червня, 2023 неділя
08:01
Спорт Збірна Іспанії з футболу

Сьогодні, 18 червня, у фіналі Ліги націй збірна Хорватії зіграє проти Іспанії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У півфіналі Ліги націй Хорватія переграла Нідерланди, а Іспанія виявилась кращою за Італію. 

Букмекери прогнозують, що Іспанія є фаворитом фіналу Ліги націй, коефіцієнт 2,10. Виграш Хорватії оцінюють у 3,90. Нічию в основний час - 3,60.

Переможець Ліги націй визначиться втретє. У 2019 році турнір виграла Португалія, у 2021-му - Франція.

Ліга націй

Фінал

18 червня 

Хорватія - Іспанія

Роттердам, стадіон "Де Кейп"

Початок - 21:45

Трансляція - Megogo

  • Україна за підсумками нинішнього розіграшу Ліги націй залишилася у другому дивізіоні. Наша команда поступилася у боротьбі за путівку в найсильнішу лігу Шотландії ,але випередила у групі Ірландію та Вірменію. 
футбол
Хорватія
Іспанія
Ліга націй
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