Хорватія - Іспанія: де та коли дивитись фінал Ліги націй

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У півфіналі Ліги націй Хорватія переграла Нідерланди, а Іспанія виявилась кращою за Італію.

Букмекери прогнозують, що Іспанія є фаворитом фіналу Ліги націй, коефіцієнт 2,10. Виграш Хорватії оцінюють у 3,90. Нічию в основний час - 3,60.

Переможець Ліги націй визначиться втретє. У 2019 році турнір виграла Португалія, у 2021-му - Франція.

Ліга націй

Фінал

18 червня

Хорватія - Іспанія

Роттердам, стадіон "Де Кейп"

Початок - 21:45

Трансляція - Megogo