"Хотіли нас швидко обдурити": Санду заявила, що "Газпром" брехав про борги Молдови у $800 млн за газ

Про це повідомляють Молдовські відомості.

"Це ще не відомо публіці, але наступного тижня наш уряд вийде і скаже, що ми найняли міжнародну компанію, яка зробила аудит і сказала, що у нас немає жодних боргів у $800 млн. Хотіли швидко обдурити. Залишили нас без газу", - заявила президентка Молдови Майя Санду.

За словами президентки, "Газпром" твердив: "Давайте швидко підписуєте, що ви за 4 роки повернете $800 млн і у вас буде газ". Однак Молдова не підписала жодних контрактів і заявила, що це дуже великі гроші і "ми не можемо на таке підписатися". Натомість Росія заявила, що тоді Молдова залишиться без газу.

"Ніхто за 30 років не намагався купувати газ в іншому менше. Якщо газ продає лише монополіст, то це не нормально. І вони сказали, що ми не зможемо за два місяці змінити закон, знайти нові контракти. Це було негарно з їхнього боку", - додала Санду.

Уряд Молдови виділив аудиторам з Норвегії та Великої Британії 800 тис. євро із Резервного фонду на зовнішній аудит боргу АТ "Молдовагаз" перед "Газпромом" та "Факторинг Фінанс". Аудитори мали оцінити борг за 30 років.