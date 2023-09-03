"Хотіли нас швидко обдурити": Санду заявила, що "Газпром" брехав про борги Молдови у $800 млн за газ
Наступного тижня уряд Молдови виступить з офіційною заявою щодо аудиторської перевірки боргів "Молдовагаз" перед "Газпромом". Борг у $800 млн не знайшли
Про це повідомляють Молдовські відомості.
"Це ще не відомо публіці, але наступного тижня наш уряд вийде і скаже, що ми найняли міжнародну компанію, яка зробила аудит і сказала, що у нас немає жодних боргів у $800 млн. Хотіли швидко обдурити. Залишили нас без газу", - заявила президентка Молдови Майя Санду.
За словами президентки, "Газпром" твердив: "Давайте швидко підписуєте, що ви за 4 роки повернете $800 млн і у вас буде газ". Однак Молдова не підписала жодних контрактів і заявила, що це дуже великі гроші і "ми не можемо на таке підписатися". Натомість Росія заявила, що тоді Молдова залишиться без газу.
"Ніхто за 30 років не намагався купувати газ в іншому менше. Якщо газ продає лише монополіст, то це не нормально. І вони сказали, що ми не зможемо за два місяці змінити закон, знайти нові контракти. Це було негарно з їхнього боку", - додала Санду.
Уряд Молдови виділив аудиторам з Норвегії та Великої Британії 800 тис. євро із Резервного фонду на зовнішній аудит боргу АТ "Молдовагаз" перед "Газпромом" та "Факторинг Фінанс". Аудитори мали оцінити борг за 30 років.
- 18 травня прем’єр Дорін Речан заявив, що Молдова відмовилася від газу та електрики РФ після того, як припинила залежності після початку повномасштабної війни в Україні.
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