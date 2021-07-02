Хотілося, щоб всі конфлікти закінчилося, - ексфутболіст збірної України Ордець, який переїхав у Росію
Український захисник московського "Динамо" Іван Ордець розповів, що хоче аби відбувся матч Україна - Росія
Про це повідомляє Sport24.
Також Ордець розповів, що футболісти московського "Динамо" радіють виходу України в чвертьфінал Євро-2020.
"Звісно. Хотілося, щоб всі конфлікти закінчилося, щоб ми в футбол грали між собою. А я поки не чув, щоб хтось із Росії вболівав проти України. Навпаки, багато в нашій команді хлопців, які бачать, як грає Україна і підтримують її. У клубі хлопці раді були, що Україна пройшла далі", - сказав Іван Ордець.
28-річний Іван Ордець всю дорослу кар'єру провів у "Шахтарі". У сезоні 2013/14 виступав в оренді в "Іллічівці" з Маріуполя. У складі збірної України зіграв 12 матчів та забив 1 гол.
У 2019 році Ордець безкоштовно перейшов зі "Шахтаря" у московське "Динамо".
- У червні 2019-му московське "Динамо" оголосила про трансфер Івана Ордеця.
- 23 червня ексзахисник збірної України Іван Ордець зізнався, що не шкодує про свій трансфер у московське "Динамо".
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