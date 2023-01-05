Про це інформує пресслужба СБУ.

"Посадовець за гроші пропонував керівнику одного зі структурних підрозділів ОВА своє "сприяння" в уникненні кримінальної відповідальності за привласнення державного майна. За 35 тис. доларів він обіцяв розв'язувати питання щодо закриття відповідного провадження, де фігурував чиновник", - роз'яснюють правоохоронці.

Зловмисник для цього нібито планував використати особисті зв'язки у правоохоронних органах України.

СБУ повідомляє, що посадовцю передали аванс - 27 тис. доларів. Чиновника затримали в будівлі облдержадміністрації під час передачі отриманих грошей своєму водію.

Вдома та в авто у фігуранта виявили більше ніж 45 тис. доларів, понад 21 тис. євро, золоті злитки та монети.

Нині затриманому оголосили підозру за заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах та закінчений замах на підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

4 січня Служба безпеки України спільно з прокуратурою ліквідувала корупційну схему у Територіальному управлінні БЕБ у Закарпатській області: "кришували торгівлю електронками" за $6 тис.