Хотів "відмазати" підлеглого від тюрми за $35 тис. СБУ затримала заступника голови Одеської ОВА
Служба безпеки України затримала заступника голови Одеської обласної військової адміністрації, який просив хабар $35 тис. у підлеглого за уникнення кримінальної відповідальності
Про це інформує пресслужба СБУ.
"Посадовець за гроші пропонував керівнику одного зі структурних підрозділів ОВА своє "сприяння" в уникненні кримінальної відповідальності за привласнення державного майна. За 35 тис. доларів він обіцяв розв'язувати питання щодо закриття відповідного провадження, де фігурував чиновник", - роз'яснюють правоохоронці.
Зловмисник для цього нібито планував використати особисті зв'язки у правоохоронних органах України.
СБУ повідомляє, що посадовцю передали аванс - 27 тис. доларів. Чиновника затримали в будівлі облдержадміністрації під час передачі отриманих грошей своєму водію.
Вдома та в авто у фігуранта виявили більше ніж 45 тис. доларів, понад 21 тис. євро, золоті злитки та монети.
Нині затриманому оголосили підозру за заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах та закінчений замах на підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.
- 4 січня Служба безпеки України спільно з прокуратурою ліквідувала корупційну схему у Територіальному управлінні БЕБ у Закарпатській області: "кришували торгівлю електронками" за $6 тис.
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