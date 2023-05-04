Хотів жити в РФ: У Польщі затримали француза, який на авто проривався через кордон в Росію
Польські прикордонники затримали й оштрафували 36-річного громадянина Франції, який протаранив шлагбаум на кордоні Польщі та Росії, бо, за його словами, прагнув потрапити до РФ
Про інцидент польська Прикордонна служба повідомила в четвер, 4 травня.
У вівторок, 2 травня, після 8-ї ранку француз з'явився на реєстрацію в пункті пропуску в селі Гжехоткі, що біля кордону з Калінінградською областю Росії. При собі чоловік не мав жодних документів, що дають право на перетин кордону.
"Співробітники Прикордонної служби не дозволили чоловікові виїхати з Польщі. Однак чоловік знову з'явився на пункті пропуску в Гжехотках близько 15:00. Однак цього разу він вирішив не зупинятися для проходження прикордонного контролю", – повідомили прикордонники.
Чоловік в авто різко розігнався, протаранив шлагбаум, але побачивши, що співробітник Прикордонної служби розгортає шип для зупинки транспортного засобу, зупинився перед ним.
Француза затримали. Під час обшуку в його авто знайшли 11 одиниць мисливських набоїв, на які він не мав необхідного дозволу на ввезення до Польщі, тоді як на батьківщині у Франції – мав.
"Співробітникам Прикордонної служби він заявив, що йому необхідно потрапити до Росії, оскільки саме там він планує продовжити своє життя", – зазначає Прикордонна служба Польщі.
У результаті француза оштрафували на 500 злотих (109 євро) за спробу насильницького перетину державного кордону та відсутність дозволу на ввезення мисливських набоїв у Польщу.
- Нагадаємо, у кінці квітня на кордоні з Польщею затримали іноземця, який перебував у розшуку.
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