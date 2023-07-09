Храм у Бородянці, де за окупації було влаштовано катівню, перейшов з УПЦ (МП) до ПЦУ

Громада проголосувала - 220 голосів "за", передає "5 канал".

Збори проходили на центральній площі, перед палацом культури.

"Якщо залишиться Московський патріархат, це глибоке коріння залишиться. І, навіть коли ми отримаємо перемогу, це п'ята колона, яка буде все робити для того щоби людей налаштовувати, щоб вони приймали "русскій мір" як свій особливий люблячий народ. І тому, поки ми не викоринемо Московський патріархат, не буде перемоги", - зазначив священик Дмитро Кошка, який представляє Православну церкву України.

Завадити проведенню зборів намагалася юристка УПЦ (МП). Жінка спробувала перешкодити проведенню голосування й наполягала на його нібито незаконності, але, як видно на відео з ТГ-каналів, присутні на зборах її не послухали.

Читайте також: Бородянка. Як все було

При цьому жителі Бородянки висловлювали обурення відносно тепер вже колишнього предстоятеля Храму Святого Архістратига Михаїла Віктора Талька, який під час окупації у березні 2022 року імовірно співпрацював з російськими військовими та пропагандистами.

7 липня Служба безпеки України відкрила щодо Талька кримінальне провадження.

"Наразі перевіряються дані про його можливе сприяння рашистам у примусовому вивезенні до Білорусі майже 100 мешканців Київщини під час тимчасової окупації регіону", - передає пресцентр СБУ.

Крім того, співробітники СБУ розслідують обставини функціонування російської катівні на території храму, яким опікувався Талько. За попередньою версією слідства, клірик запропонував окупантам використовувати підвальне приміщення релігійної установи для ув’язнення учасників руху опору. Задокументовано, що лише з 29 по 31 березня 2022 року рашисти утримували там 3-х українських волонтерів, що привезли гуманітарну допомогу для місцевих жителів.

Також Служба безпеки ініціювала лінгвістичну експертизу для перевірки публічних закликів протоієрея щодо підтримки російських загарбників у війні проти України.

Загалом в межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. За результатами досудового розслідування вирішуватиметься питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу. Підозрюваному загрожує до 5 років ув'язнення.

