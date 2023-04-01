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Бородянка. Як все було

Олена Чернінька
1 квітня, 2023 субота
07:06
Статті Бородянка

1 квітня — День звільнення у 2022 році смт Бородянка від російських окупантів

Хронологія подій

Через Бородянку пролягав основний шлях для наступу окупантів на Київ під час широкомасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року.
26 лютого 2022 року бронетехніка ворога з'явилась на околицях селища. Власне там і почалися бої російських військ з українськими ТрО та поліцією. У цей день загинуло шестеро людей. 

окупанти фото: reuters

27 лютого велика російська колона броньованої техніки заїхала по Окружній дорозі до Бородянки. Саме в тому місці нашим захисникам було найважче залишатися непоміченими. Наступна колона військових з Бурятії поїхала по Центральній. Але там її вже очікували українські оборонці в засідці. 

Бородянкафото: gettyimages

28 лютого в Бородянку заїхала ще одна колона російської техніки. В цей день окупанти з гармат і кулеметів обстріляли будинки мирних мешканців.

Бородянкафото: gettyimages

1-го та 2-го березня над Бородянкою вже літала авіація Росії. З літаків бомбили багатоповерхівки, в яких проживали мирні мешканці. За не точними підрахунками в той день загинуло понад сорок людей.

5 березня Бородянка вже перебувала під контролем окупантів, попри бої в її околицях.

12 березня війська РФ остаточно "зачистили" селище.

Бородянка фото: gettyimages

1 квітня Бородянка повернулася під контроль України.

Вбиті в Бородянці

Під розтрощеними будинками було знайдено понад сорок жителів Бородянки. Окремо на подвір’ях та просто в городах люди ховали своїх родичів чи сусідів.
6 травня 2022 року місцева поліція повідомила: після окупації в стихійних похованнях виявлено понад 300 тіл мешканців Бородянки (85 % яких з ознаками насильницької смерті) та понад сорок тіл знайдено під завалами будинків.

тіло загиблого під завалами у Бородянці тіло загиблого під завалами у Бородянці, фото: gettyimages

На сьогодні й досі невідома точна кількість загиблих у Бородянці. Є люди, які зазначені в списках зниклих безвісти.

Понад 300 собак загинуло від голоду і спраги в притулку Бородянки.

Бенксі

У листопаді 2022 року в  Бородянку таємно приїхав всесвітньо відомий художник Бенксі. На зруйнованих будинках чоловік залишив по собі декілька графіті. Переважно вони присвячені дітям, які постраждали від вторгнення російських окупантів. 

графіті Бенксі в Бородянці

графіті Бенксі в Бородянціграфіті Бенксі в Бородянці, фото: gettyimages

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