Бородянка. Як все було
1 квітня — День звільнення у 2022 році смт Бородянка від російських окупантів
Хронологія подій
Через Бородянку пролягав основний шлях для наступу окупантів на Київ під час широкомасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року.
26 лютого 2022 року бронетехніка ворога з'явилась на околицях селища. Власне там і почалися бої російських військ з українськими ТрО та поліцією. У цей день загинуло шестеро людей.
фото: reuters
27 лютого велика російська колона броньованої техніки заїхала по Окружній дорозі до Бородянки. Саме в тому місці нашим захисникам було найважче залишатися непоміченими. Наступна колона військових з Бурятії поїхала по Центральній. Але там її вже очікували українські оборонці в засідці.
фото: gettyimages
28 лютого в Бородянку заїхала ще одна колона російської техніки. В цей день окупанти з гармат і кулеметів обстріляли будинки мирних мешканців.
фото: gettyimages
1-го та 2-го березня над Бородянкою вже літала авіація Росії. З літаків бомбили багатоповерхівки, в яких проживали мирні мешканці. За не точними підрахунками в той день загинуло понад сорок людей.
5 березня Бородянка вже перебувала під контролем окупантів, попри бої в її околицях.
12 березня війська РФ остаточно "зачистили" селище.
фото: gettyimages
1 квітня Бородянка повернулася під контроль України.
Вбиті в Бородянці
Під розтрощеними будинками було знайдено понад сорок жителів Бородянки. Окремо на подвір’ях та просто в городах люди ховали своїх родичів чи сусідів.
6 травня 2022 року місцева поліція повідомила: після окупації в стихійних похованнях виявлено понад 300 тіл мешканців Бородянки (85 % яких з ознаками насильницької смерті) та понад сорок тіл знайдено під завалами будинків.
тіло загиблого під завалами у Бородянці, фото: gettyimages
На сьогодні й досі невідома точна кількість загиблих у Бородянці. Є люди, які зазначені в списках зниклих безвісти.
Понад 300 собак загинуло від голоду і спраги в притулку Бородянки.
Бенксі
У листопаді 2022 року в Бородянку таємно приїхав всесвітньо відомий художник Бенксі. На зруйнованих будинках чоловік залишив по собі декілька графіті. Переважно вони присвячені дітям, які постраждали від вторгнення російських окупантів.
графіті Бенксі в Бородянці, фото: gettyimages
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