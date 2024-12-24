Банк РФ зберіг облікову ставку на рівні 21%, інвестиційний банкір Фурса пояснив, що це означає
Ставка 21% означає, що фактично кредити для нормального ведення бізнесу недоступні
Про це розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса в етері Еспресо.
Банк Росії ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 21% річних. Облікова ставка – це базова вартість грошей. Тобто це та точка, звідки йде відлік, скільки будуть коштувати гроші для бізнесу чи для людей.
Очікувалось, що росіяни піднімуть облікову ставку з 21 до 23%. Фурса пояснив, чому в останній момент цього не сталося.
"Це можна трактувати як офіційну версію, те що сказала Набіулліна, що дійсно дуже пригальмували кредитування в Росії, чого вони, власне, намагалися досягти. Або що політичний контроль над Центральним банком Росії нарешті з'явився. І це дуже хороша новина, тому що це єдиний орган, який є адекватним у РФ. При всій боротьбі з Заходом, там керують ліберальні розумні економісти. І їм дозволяли робити те, що потрібно. Зараз, схоже, друзі Путіна переконали його і через нього натиснули на Набіулліну, що більше піднімати ставку не можна", - сказав Фурса.
За його словами, якщо базова ставка 21%, кредити будуть коштувати 23-25%.
"Так ніхто не бере кредити, якщо він не торгує наркотиками або зброєю. В результаті ми побачили багато статей в західній пресі останнім часом. Навіть The Economist писав, що Україна перемагає в економічній війні проти Росії. Західні ЗМІ нарешті почали писати, що в Росії немає нескінченних ресурсів. Модель військової економіки була тимчасово успішною для Росії, але зараз перестала працювати", - зазначив Фурса.
Ставка у 21% має боротися з інфляцією, але інфляція продукується не нормальною економікою, де беруть кредити, а економікою, де друкують гроші та вкладають їх у фінансування війни. Інвестиційний банкір зауважив, що це жодним чином не зупиняється будь-якою обліковою ставкою.
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